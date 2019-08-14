Абу-Даби из первых уст: каков он – самый роскошный город мира

Украинка Нина, родом из солнечной Одессы, около года назад решила податься еще в более теплые края, а именно в Объединенные Арабские Эмираты. Как для специалиста по организации культурно-развлекательных мероприятий, в стремительно развивающемся Абу-Даби для нее оказалось достаточно возможностей, чтобы перебраться в город мечты. Теперь же девушка согласилась поделиться с УНИАН.Туризм секретами этого роскошного места.

Почему вы выбрали именно эту страну и как долго там живете?

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Объединенные Арабские Эмираты стали моей мечтой после того, как я впервые побывала в Дубае. Захватывающие воображение пейзажи футуристичного мегаполиса, смешение всевозможных культур и языков всего мира, энергетика самого высокого на планете здания - Бурдж Калифы. Есть что-то особенно притягательное в этой чудовищно огромной, но в то же время изящной и гармоничной башне. Я моментально почувствовала, что хочу остаться здесь. В стране-сказке, буквально за 40 лет выросшей из бескрайних просторов песка и разрозненных поселений в одну из передовых держав мира. В стране вечного сверхжаркого лета и теплого моря. В стране совершенно чуждых мне традиций и иной религии. Эмираты - страна активных и амбициозных, тех, кто готов бросить всё и бороться за место под обжигающим солнцем.

Прошло два года, до того момента, когда мне наконец выпала возможность переехать в столицу Эмиратов.

Я живу и работаю в Абу-Даби уже больше года. Столица государства и одноименного эмирата считается намного более тихой и спокойной по сравнению с Дубаем, бурным мировым центром. Однако в последние годы и Абу-Даби стал подтягиваться до уровня мировой туристической достопримечательности и сейчас предлагает все больше развлечений для тех, кому Дубай кажется слишком массивным и шумным.

И кстати, дорогие инстаграм-дивы, правильно "Дубай", склоняется как "май", не "Дубаи" и уж точно не "в Дубаях", пожалуйста!

Когда лучше всего ехать в Эмираты?

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Пожалуй, самыми комфортными месяцами для посещения Эмиратов будут октябрь, ноябрь, март и апрель. В эти месяцы на улице температура редко поднимается выше +30 градусов по Цельсию, вечером тоже не замерзнешь.

С декабря по февраль здесь тоже отличная погода днем, особенно для тех, кто плохо переносит жару, а вот ночью бывает довольно прохладно – аж до +11 градусов тепло. В футболке и шортах уже не походишь, и, если вы не закаленный морж, плавать в море будет холодновато.

Ехать сюда летом - дерзкое безумие даже для таких любителей жары, как я. Максимальная температура, при которой я находилась на улице, это +47 градусов. Но бывает, что доходит и до +55 градусов по Цельсию. Пробовали засунуть голову в раскаленную духовку? Примерно такие же ощущения.

В Эмиратах повсюду без устали работают кондиционеры – в магазинах, ресторанах, транспорте, даже на специальных закрытых остановках автобусов. Поэтому будьте готовы к сильным перепадам температуры, а также влажности снаружи и в помещении. Сколько раз меня продувало от кондиционеров - уже сбилась со счета. Я завела себе привычку брать с собой широкий платок-накидку на случай, если в помещении - в кино, молле, ресторане - будет слишком холодно.

Где и когда здесь выгоднее всего отправляться за покупками?

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Известно, что Эмираты - страна шоппинг моллов. Большая часть жизни здесь проходит в помещениях. А самое многофункциональное помещение – это торговый центр, он же молл. Развлечься, поесть, сходить в кино, закупиться чем-то нужным или не очень, просто погулять - в моллах сосредоточено местное повседневное существование. Шопоголизм здесь не болезнь, а образ жизни. Стоит ли говорить, что в Абу-Даби есть все и это все весьма дорого?

За покупками в центре города вам в Абу-Даби Молл (Abu-Dhabi Mall). Марина Молл (Marina Mall) расположен на острове, соединенном с «землей» мостом.

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Аль Вада Молл (Al Wahda Mall) находится напротив автовокзала и основной развязки городского транспорта. На Острове Яс центр жизни - Яс Молл (Yas Mall).

Скидки и распродажи - явления регулярные. Я давно ничего не покупаю без скидки или «специального предложения» (deal). Нет ничего больнее для шопоголика, чем увидеть в секции скидок ту же вещь, что ты купил вчера по полной цене!

Самые высокие скидки здесь два раза в год на праздники под названием Ид. Но, поверьте, в эти дни вам не захочется находиться в молле, ибо битва за все уцененное идет не на жизнь, а на смерть!

Тем, кому нужны сувениры или бытовые вещи подешевле, стоит зайти в магазинчики Gift Shop, Gift Land и им подобные, разбросанные по городу. Там можно купить все – от шампуня и одеяла до наушников и часов, по цене до 10 дирхамов (70 гривень). И дешевле вы точно не найдете.

Где можно поесть, и что из местной кухни обязательно стоит попробовать?

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Абу-Даби молодой город. Еще в 60-х годах на его месте была крошечная рыбацкая деревушка, а сейчас - многополосные проспекты и небоскребы. Здесь нет древних узких улочек, уютных кофеен и старых ресторанчиков. А, как я упоминала выше, климат летом настолько экстремальный, что посидеть на открытом воздухе здесь вряд ли будет приятно. Поэтому опять-таки - дорога вам в шоппинг моллы или отели.

Признаюсь, арабская кухня - одна из моих самых любимых. Хумус - всемирно известная закуска из нута. Менее известны мутабель и баба гануш - закуски из баклажанов. Баба гануш - почти что наша баклажанная икра (может поэтому она и «заморская»?). Мой любимый салат - табуле из булгура и мелко нарезанной петрушки. Фатуш - это огурцы и помидоры, перец и кусочки лаваша. Кебаб - жареный на шпажке мясной фарш, киббех - котлеты из булгура и мяса, шиш-таук - куриный шашлык. Основное мясо арабской кухни - баранина и курятина.

Всем известно, что мусульмане не едят свинину. Купить ее можно в отдельных местах, но можно найти и в ресторанах европейской или азиатской кухни.

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Особая ситуация в Эмиратах и с алкоголем. Купить его здесь можно только в специальных магазинах, в супермаркетах его просто нет. В барах и ресторанах наливают без проблем.

Совет для тех, кто экономит - ищите специальные предложения или так называемые «бранчи» (brunch). Такие предложения есть во многих заведениях, за приемлемую цену в них включены несколько блюд и безлимитный алкоголь.

Какой транспорт наиболее удобен в городе?

Самый доступный, безопасный и понятный любому туристу транспорт в Абу-Даби - это такси. Их много повсюду, остановить можно где угодно, махнув рукой или просто сесть, пока машина стоит на светофоре. Оплата строго по счетчику, сумма высвечивается на экране перед водителем. Конечно, у таксистов есть свои уловки, поэтому настоятельно советую следить за поездкой в Google Maps, благо GPS работает даже без интернета. И обязательно убедитесь, что водитель понимает, куда вам нужно ехать.

Стоимость километра примерно 2.5 дирхама (17 гривень), средняя стоимость 20 минутной поездки - 40-50 дирхамов (да, 300-350 гривень).

Метро в Абу-Даби, в отличие от Дубая, пока не построили, а для того, чтобы ездить на городских автобусах, необходимо купить и пополнить карточку-проездной. Поэтому если вы не планируете оставаться здесь дольше, чем на неделю, заниматься этим вам не имеет смысла. Штраф за проезд без карточки, кстати, существенный - 200 дирхамов (почти 1500 гривень).

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Кое-где по Абу-Даби курсирует бесплатный туристический транспорт. Например, Yas Island (Остров Яс) располагает своей системой маршрутов автобусов, которые довезут вас до всех основных точек Острова абсолютно бесплатно.

Что можно посмотреть в Абу-Даби туристу и какие места самые любимые?

Открыв любой путеводитель или Гугл, вы сразу же узнаете, что в Абу-Даби есть мечеть. И не простая, а Мечеть Шейха Заейда - одно из современных чудес света. Белое великолепие архитектуры. Конечно, Мечеть - первая в списке посещений. Кстати, женщины могут не беспокоиться о подобающем внешнем виде - абайи (мусульманскую женскую одежду) выдают прямо на входе. Мужчинам же не стоит надевать короткие шорты или майки без рукавов.

Отель Emirates Palace - второе по известности туристическое место в столице. Наверное, только в Эмиратах отель может быть главной достопримечательностью! Вход туда бесплатный. Окунитесь в роскошь дворца султана и обязательно попробуйте мороженое или капуччино с золотом всего-то за 60 дирхам (20 долларов).

А вот Qasr Al Watan наверняка еще не внесли в путеводители. Это часть Президентского дворца, открытая для посещений совсем недавно. Золото, мрамор, роскошь и немного арабской истории. Вход - 60 дирхам (20 долларов).

Еще в Абу-Даби есть Лувр (Louvre Abu-Dhabi). Побывав там, вы смело можете засчитывать себе и посещение Парижа - ведь все официально, и за одно лишь знаменитое название Эмираты заплатили почти полмиллиарда евро.

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Если вам надоели музеи, отправляйтесь на Остров Яс (Yas Island). Здесь сосредоточены самые известные парки развлечений - Ferrari World, Yas Waterworld и Warner Brothers World. Каждому из них стоит посвятить целый день!

Как почти уже местный житель, больше всего я люблю прогуляться по променаду вдоль пляжа Корниш во время заката. Не пропустите тот самый момент, когда солнце тонет за морем и загораются огни небоскребов.

В чем специфика жизни в мусульманской стране?

Первое, с чем мне пришлось столкнуться сразу же по переезду сюда - священный для мусульман месяц рамадан. Началом рамадана считается день, когда становится виден тонкий серп луны после новолуния восьмого месяца. За этим следит специальный Комитет Наблюдения за Луной (Moon Sighting Committee).

Итак, в этот месяц даже не мусульманам запрещено есть, пить, курить в общественных местах до заката. А также петь, танцевать, «вызывающе» одеваться.

На практике рамадан не так неудобен, как кажется. Транспорт, магазины и большинство заведений общепита работают в обычном режиме с табличками «For non-Muslims and parents with children» («Для не-мусульман и родителей с детьми») на дверях. Постящиеся совершенно спокойно относятся к тем, кто не постится, и могут сами заводить разговоры о еде. Носить бикини на пляже Корниш мне тоже никто не мешает.

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Еще одной частью жизни в мусульманской стране, с которой вы непременно столкнетесь, является азан - то есть призыв к молитве (call to prayer). Азан, как и намаз (молитва), совершается 5 раз в сутки. Услышав азан, мусульманин вовсе не должен немедленно начать молиться, как считают многие, азан - это возвещение, а не команда к действию.

Неискушенным ислам кажется чужим и полным строгих запретов. Лично мне очень комфортно жить в мусульманской культуре.

Я открыла для себя совершенно другой взгляд на такие вещи как уважение и толерантность. В обществе, состоящим из такого количества всевозможных национальностей, просто невозможно сосуществовать без понимания и взаимоуважения.

Какие существуют тонкости местного менталитета и населения?

Как известно, Эмираты - страна, в которой приезжих больше, чем местных. По разным статистическим данным и легендам, здесь проживает от 15 до 20% эмирати, все остальные - гастарбайтеры со всех концов планеты, в том числе значительная часть наших соотечественников.

Просто так на улице эмирати вы не встретите. Но уж точно встретите огромное количество индийцев, пакистанцев и филиппинцев. И пусть вас не обманывает традиционная одежда - здесь живет великое множество мусульман, не являющихся эмиратцами.

По этой же причине ваш арабский разговорник можете спокойно оставить дома. Здесь в ходу английский, состоящий из набора фраз сферы услуг. Ну а ежели вы знаток таких экзотических языков как хинди или тагалог, то вам тут будут особенно рады!

Если вам все же повезет пообщаться с местными, вы будете удивлены, насколько это открытые и добродушные люди. Арабы-эмирати - щедрые и темпераментные, улыбчивые и доброжелательные.

Если вы научитесь принимать арабскую культуру такой, какая она есть, без осуждения, высокомерия и ханжества, вы сможете насладиться глубокой красотой этой сказочной страны!

Беседовала Марина Григоренко