Древний лес в Великобритании был восхвалён за свои "сказочные" пейзажи. Водопад Голита в Корнуолле занимает площадь 18 гектаров и объявлен районом исключительной природной красоты. Об этом пишет Daily Express.

Организация Natural England объяснила, что заповедник представляет собой "длинное ущелье, окаймлённое древними дубовыми лесами, которые внизу сдаются реке Фоуи". Водопад Голита прекрасен весной, когда "лесная почва усыпана колокольчиками и лесными анемонами, а на лугах цветут горец, хризантема, белый клевер, лапчатка обыкновенная и валериана".

Он не менее привлекателен и в холодные месяцы, когда "зимние штормы разливают реку Фоуи, делая водопады ещё более бурными". Захватывающий лесной массив был восхвалён пользователем TikTok, которая сняла свой визит на видео и порекомендовала водопад Голита зрителям. Рэйчел написала:

"Сегодня я посетила умеренный тропический лес под названием Голита Фоллс. Это такой прекрасный древний лес недалеко от Бодмин-Мур. Здесь произрастает 120 видов мха, и от него исходит такая прекрасная, мистическая атмосфера, которая, надеюсь, передаёт видео".

Публикация набрала тысячи просмотров и лайков. Кто-то прокомментировал: "Это потрясающе! Выглядит как сказка". Второй комментарий: "Я была здесь, это так красиво". Другой фанат написал: "Это так здорово".

У водопада Голита сотни отличных отзывов на TripAdvisor.

"Обязательно к посещению. Мы с сыном побывали там, нашли тропинки удобными и вскоре оказались у прекрасного водопада. Мы могли бы провести целый день, слушая успокаивающее журчание воды, особенно учитывая великолепие окрестностей", - написал один из посетителей.

Кто-то другой написал:

"Провёл чудесный час или около того, прогуливаясь вдоль реки к водопадам. Благодаря нескольким размеченным маршрутам, вы можете сделать этот путь настолько простым или сложным, насколько захотите. Однако я бы рекомендовал приехать пораньше, так как парковка была заполнена уже к 11:30 в пасмурное воскресное утро".

Важно, что посещение водопада Голита бесплатно. Ближайшие железнодорожные станции находятся на Сент-Колумб-роуд и Роше. Автобусы ходят из Сент-Остелла в Ньюквей и из Сент-Колумб-Мейджор в Бодмин.

