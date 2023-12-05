В Венесуэле состоялся референдум, по итогам которого 95% населения страны поддержали идею присоединения богатого нефтью региона Эссекибо соседней Гайаны. Этот референдум был нужен лидеру Венесуэлы Мадуро по нескольким причинам.

Самое первое - у них впереди "честные выборы". Именно так - в кавычках. Это результат договоренностей между оппозицией, правящей партией Мадуро, при посредничестве США. В обмен на "честные выборы" американцы согласились снять с Венесуэлы некоторые санкции, связанные с нефтью. Для того, чтобы одержать победу на этих "честных выборах" с максимальной мобилизацией своих сторонников Мадуро инициировал референдум о присоединении части территории соседней страны, на которую Венесуэла исторически всегда претендовала.

Дело в том, что в 1899 году международный арбитраж решил отдать Эссекибо Гайане, с чем не согласилась Венесуэла. В 1962 году Венесуэла отказалась признавать результаты этого арбитража и постоянно апеллировала к тому, что это земля их. А сейчас и власть, и оппозиция страны считают, что указанная территория принадлежит Венесуэле. Поэтому вряд ли есть смысл фальсифицировать результаты соответствующего референдума, ведь венесуэльцы действительно именно так считают.

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Международное сообщество признает Гайану в существующих границах

Более того, в 60-х в самом Эссекибо произошла попытка восстания индейцев (их возглавлял, к слову, американец). Они призвали Венесуэлу их поддержать. А правительство Гайаны тогда утверждало, что Венесуэла вообще стояла за этим восстанием…

Впрочем, международное сообщество признает Гайану в существующих границах. Поэтому, конечно, не признает результатов названного референдума. А вот будет ли дальше Венесуэла решать вопрос этой территории военным путем? Здесь есть несколько "но".

Военный потенциал Венесуэлы в разы выше чем Гайаны. Гайану поддерживают Великобритания и США, но поддерживают выборочно. США заинтересованы в нефти, которая находится на территории шельфа, за который спорит Венесуэла. Итак, могут ли США вмешаться в конфликт военным путем? Есть вероятность, что да. Так же для защиты своих интересов в регионе могут вмешаться британцы. Однако в непосредственном столкновении венесуэльцев и американцев не заинтересована, в первую очередь, Венесуэла. Ведь это провоцирует внешнюю интервенцию в стране…

Сейчас выглядит так, что цели достигнуты - политическая мобилизация вокруг Мадуро состоялась

Также, как во всех историях, связанных с латиноамериканскими войнами и пограничными конфликтами, всегда есть поправка на "маньяна", то есть "завтра" – отложенный конфликт, который будет урегулирован когда-то потом, или он рассосется сам собой.

Сейчас выглядит так, что цели достигнуты - политическая мобилизация вокруг Мадуро состоялась. Он получил политический профит, а оппозиции придется объяснять, в чем отличие в их позиции по спорной территории. Военные инсургенты (военизированные группы) находятся на территории спорного региона. Там они могут создавать освобожденные пространства, находящиеся под контролем партизан-индейцев, которых могут объявить будущими гражданами, или говорить, что эти партизаны реализуют результаты референдума.

Если говорить о полноценной аннексии региона, это может даже не входить в нынешние задачи Мадуро. Хотя Россия, конечно, будет подъезжать Венесуэлу к пересмотру границ, а Китай может попытаться натянуть на себя маску миротворца (ведь с одной стороны китайские компании участвуют в разработке шельфа Гайаны, а с другой стороны Китай является спонсором Мадуро)…

Латинская Америка богата территориальными конфликтами, и это - начало их размораживания. Следующая история может быть между Чили и Боливией, или Боливией и Перу (в прошлом году Боливия была в шаге от оказания военной помощи повстанцам в Перу, протестовавшим против тамошнего правительства).

Венесуэла может выпустить опасного "джина". И для Украины вся эта ситуация не несет ничего хорошего. Ведь для нас это будет означать, в частности, что поставки оружия и общественное мнение будут переориентированы не на нас.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества