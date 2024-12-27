Кабмин определил перечень должностей и структур.

Владение английским языком будет обязательным для некоторых сотрудников Главного управления разведки (ГУР), Службы безопасности Украины (СБУ), Государственной пограничной службы (ГПС), Национальной гвардии и некоторых других структур. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Утвержден, в соответствии с ЗУ "О применении английского языка в Украине", перечень должностей военнослужащих офицерского состава, сержантского и старшинского состава, кандидаты на занятие которых из числа военнослужащих по контракту обязаны владеть английским языком", - отметил он.

Такое решение правительства касается вышеупомянутых должностей в:

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Министерстве обороны, разведывательном органе Министерства обороны и Вооруженных силах;

Государственной специальной службе транспорта;

Управлении государственной охраны;

Службе безопасности;

Службе внешней разведки;

Государственной службе специальной связи и защиты информации;

Государственной пограничной службе;

Национальной гвардии.

По словам Мельничука, указанные положения, вступают в силу через четыре года со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Как сообщал УНИАН, 4 июня Верховная Рада приняла закон о статусе английского языка в Украине. Документ определяет категории должностей, кандидаты на которые обязаны владеть английским языком, нормирует особенности применения английского языка в работе органов власти, органов местного самоуправления, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения.

Согласно закону, определены категории претендентов на должности, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, в частности, это государственные служащие категории "А", "Б" и "В", главы госадминистраций, полицейские среднего и высшего состава правоохранительных органов, прокуроры.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О применении английского языка в Украине".

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