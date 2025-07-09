Женщина призналась, что до своего приезда в Украину имела совершенно ложное представление о нашем государстве.

Наши представления о других странах в лучшем случае являются очень ограниченными, а часто совсем ошибочными. Гражданка Великобритании по имени Элли, которая уже несколько лет живет в Украине, призналась, что ранее у нее была масса ошибочных представлений о нашей стране. В видео для своего YouTube-блога она рассказала о вещах, которые больше всего ее удивили в нашем государстве.

"Это все вещи, которые я сама когда-то думала об Украине - до того, как переехала сюда. Но на самом деле они оказались совсем неправдивыми. И я уверена, что у многих есть такие же представления, кто никогда не бывал в Украине или не жил здесь", - рассказала она в видео.

Итак, первое, что удивило британку во время ее первого визита в нашу страну в 2018 году - это общий уровень развития государства и общества. До этого Элли была убеждена, что Украина это такая себе "маленькая Африка Европы" - технологически отсталая, с неразвитой инфраструктурой и примерно африканским уровнем жизни.

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"Но на самом деле все иначе", - отметила она.

Особенно Элли удивил уровень развития банковского сектора в Украине. По ее мнению, украинские банки вырвались далеко вперед по сравнению с британскими.

"В Англии мы очень медленно внедряем новые изменения, частично из-за сложности старых институтов. У меня есть счета в обеих странах - украинский банк значительно быстрее и удобнее. Да, в Британии, возможно, проще взять ипотеку - в этом смысле банковская система сильнее. Но повседневное пользование - переводы, открытие счетов, регистрация бизнеса, налоги - все это гораздо проще в Украине", - рассказывает она.

Также Элли была поражена украинской системой цифровых государственных услуг "Дія".

Единственное, что произвело на женщину негативное впечатление - это состояние украинских дорог в 2018 году. Но с тех пор они значительно улучшились, говорит британка и отмечает, что в Англии сельские дороги тоже не всегда идеальны.

Большим удивлением для британки стал украинский климат.

"Я думала, что здесь всегда холодно. Когда я сказала маме, что переезжаю в Украину, она купила мне огромную зимнюю куртку. Но я живу на юге Украины - и здесь летом более +40°C!" - рассказывает женщина.

Привыкшая к высокому уровню уличной преступности в Англии, Элли была поражена тем, насколько безопасна Украина в плане криминала.

"Я думала, что Украина будет опасной, особенно для женщины, которая путешествует сама. Но я всегда чувствовала себя в безопасности. Когда я приехала, не знала языка - но люди очень быстро замечали, что я иностранка, и помогали: подсказывали, куда идти, помогали с вещами, объясняли, что говорит водитель. У меня всегда были приятные контакты с незнакомыми людьми. Когда люди узнают, что ты иностранец, - очень рады, что ты здесь, и ведут себя очень приветливо", - рассказала британка.

Впечатления иностранцев от Украины

Как писал УНИАН, европейский турист, который решился посетить Львов этой зимой, поделился впечатлениями от пребывания в воюющей стране. Его поразило, что прохожие на улицах Львова не выглядели слишком обеспокоенными из-за войны и вяло реагировали на сирену воздушной тревоги.

Также мы приводили рассказ британца, который несколько дней провел в Киеве и собственными глазами увидел, как живет большой европейский город в условиях современной войны - где дорогие рестораны живут в одном времени-пространстве с сиренами воздушной тревоги, смартфонами и сожженной бронетехникой на улицах.

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