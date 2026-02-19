Одна из стран Азии запретила авиакомпаниям использовать на борту повербанки, - The Sun

Пассажирам не будет разрешено использовать внешние аккумуляторы и заряжать их на борту.

Министерство транспорта Японии сообщило авиакомпаниям, что с апреля будет запрещено использование этого популярного туристического аксессуара на борту самолетов. Это связано с рядом инцидентов, во время которых мобильные батареи и внешние аккумуляторы загорались во время полетов, пишет The Sun.

Издание объясняет, что пассажирам не будет разрешено использовать внешние аккумуляторы для зарядки своих телефонов на борту самолетов, вылетающих из Японии.

Кроме того, будет запрещено заряжать внешние аккумуляторы, используя розетки на борту самолета. При этом брать портативный зарядный устройство с собой в ручной клади не запрещено.

Видео дня

Издание отметило, что еще в июле Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма запретило пассажирам хранить любые внешние аккумуляторы в багажных полках на внутренних и международных рейсах.

Добавляется, что батареи такого типа уже запрещены в зарегистрированном багаже. Несмотря на новые правила, пассажиры все еще смогут брать с собой на борт самолета до двух внешних аккумуляторов.

Объясняется, что их нельзя будет использовать в течение всего полета, а также они должны быть изъяты из багажных полок.

Издание объясняет, что это решение связано с тем, что в течение последних нескольких лет ряд других авиакомпаний запретил внешние аккумуляторы из-за нескольких инцидентов.

Считается, что этот удобный и популярный предмет для путешествий может воспламениться, если он поврежден, имеет производственный дефект или перегрелся из-за перезарядки.

Издание пояснило, что если повербанк перегревается, ситуация может ухудшиться в самолете из-за высоты и низкого давления.

В статье говорится, что в январе прошлого года на борту самолета авиакомпании Air Busan произошел пожар, который, как считают, был вызван неисправным внешним аккумулятором.

Указывается, что хотя в результате этого случая из пассажиров никто не пострадал, но самолет получил значительные повреждения. После этого инцидента Air Busan стала первой авиакомпанией, которая запретила использование внешних аккумуляторов на борту самолетов.

Издание отметило, что с тех пор ряд других авиакомпаний последовали ее примеру. Например, авиакомпании Cathay Pacific и Singapore Airlines запретили использование внешних аккумуляторов на борту самолетов.

Кроме того, в ноябре авиакомпании Qantas и Virgin Australia объявили, что запретят использование внешних аккумуляторов на борту самолетов после того, как один из них загорелся в багажном отсеке над головой пассажиров во время полета самолета Virgin Australia.

В публикации подчеркивается, что изменения для рейсов Virgin Australia вступили в силу 1 декабря, а 15 декабря к ним присоединились Qantas, QantasLink и Jetstar.

Более того, в январе 2026 года Lufthansa стала последней авиакомпанией, которая ввела новые правила по использованию внешних аккумуляторов. С 15 января пассажирам рейсов Lufthansa также запрещено использовать внешние аккумуляторы на борту самолета.

В то же время, британские авиакомпании, такие как British Airways и Ryanair, еще не ввели подобных правил.

Ryanair запускает новые рейсы

Ранее УНИАН сообщал, что ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске рекордного количества рейсов этим летом в Хорватию. В летнем расписании на 2026 год у компании запланировано 118 маршрутов из Хорватии, включая два новых из Дубровника – в Будапешт и Гданьск. В хорватских аэропортах у Ryanair будет базироваться девять самолетов. Ожидается, что пассажиропоток вырастет на 5% – до 4,3 млн мест. Летом ежедневно компания планирует осуществлять более 850 рейсов.

Также мы писали, что Ryanair также будет перевозить пассажиров из Познани в две балканские столицы – Подгорицу (Черногория) и Тирану (Албания). Примечательно, что из этих городов можно будет без проблем быстро добраться до целого ряда популярных пляжных курортов Балкан. Также будет добавлен новый маршрут из Познани в ирландский аэропорт Шаннон. В летнем расписании из Познани Ryanair запланировал 39 маршрутов.

Вас также могут заинтересовать новости: