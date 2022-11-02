Сейчас во Львов начинают возвращаться туристы, причем не только украинские, но и иностранные.

С началом полномасштабного военного вторжения России в Украину, Львов стал временным или постоянным домом для огромного количества вынужденных переселенцев со всей страны. Теперь же украинцы вспомнили и о туристической стороне Львова.

УНИАН.Туризм делится свежим фоторепортажем из осеннего Львова и рассказывает, чем сейчас туристам можно заняться в этом городе.

Сейчас Львов является отличным вариантом для тура выходного дня, чтобы немного переключиться и получить новые впечатления. Пока еще погода позволяет прогуливаться по паркам, любуясь осеними красками, или же исследовать львовские улочки, периодически забегая в многочисленные уютные кафешки.

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С одной стороны, по сравнению с тем же Киевом, в центре Львова более оживленная жизнь: здесь и гораздо больше людей, и компании как-то активнее собираются, и комендантский час короче, и алкоголь дольше продают, и общественный транспорт дольше ходит, и заведения дольше работают.

При чем, что бросается в глаза, сейчас во Львов начинают возвращаться туристы, причем не только украинские, но и иностранные. К примеру, если в том же Киеве большинство иностранцев, которых вы видите на улицах – это те, кто живет здесь постоянно, или кто приехал по работе, то во Львове вы можете увидите людей с других стран, которые точно приехали сюда с туристической целью.

В целом, во Львове в последнее время добавилось больше кафе и ресторанов, в том числе за счет бизнесов переселенцев. В какой-то степени они добавили немного новых красок в гастрономическую культуру города.

При этом, кажется, во Львове наконец поняли, что работать надо начинать раньше – поэтому теперь в городе уже можно найти кафе, которые работают с 8 утра.

Тем не менее, нельзя сказать, что во Львове меньше вспоминают о войне. Здесь всюду есть украинская символика и тематические товары, можно увидеть укрепления и в целом все атрибуты военного времени, а в храмах чтут память погибших воинов.

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