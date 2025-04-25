Подъем на башню пока что возможен только по предварительной регистрации.

Львов традиционно является одним из самых популярных туристических направлений Украины, и уже совсем скоро гости города снова смогут ежедневно подниматься на башню городской ратуши.

Как сообщил управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко на своей странице в Facebook, это произойдет уже с 1 мая 2025 года.

"С 1 мая смотровая площадка Ратуши будет работать ежедневно. После долгого перерыва из-за войны мы постепенно возвращаем эту любимую традицию для львовян и гостей города", – объявил чиновник.

Видео дня

График работы смотровой площадки Львовской ратуши с 1 мая:

Пн-Пт: с 17:15 до 21:00

Сб-вс: с 10:00 до 21:00

При этом он отметил, что подъем на башню возможен только по предварительной регистрации. Сделать это можно в городском Туристическом информационном центре на первом этаже ратуши (пл. Рынок, 1).

Стоимость билетов составляет 100 гривень для взрослых и 50 гривень для детей 7-13 лет, а также студентов дневной формы обучения. Для ряда категорий, включая военных и детей, подъем является бесплатным.

Львовская ратуша – что известно

Здание городской ратуши Львова было построено в 1827-1835 годах в стиле классицизм. Сейчас она имеет статус памятника архитектуры национального значения и относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО.

Башня львовской ратуши имеет высоту 65 метров, что делает ее самой высокой в Украине. С нее открывается панорамный вид на 360 градусов на весь город и его окрестности.

Что еще посмотреть во Львове, читайте в нашем отдельном материале.

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