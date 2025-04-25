Львов традиционно является одним из самых популярных туристических направлений Украины, и уже совсем скоро гости города снова смогут ежедневно подниматься на башню городской ратуши.
Как сообщил управляющий делами исполкома Львовского горсовета Евгений Бойко на своей странице в Facebook, это произойдет уже с 1 мая 2025 года.
"С 1 мая смотровая площадка Ратуши будет работать ежедневно. После долгого перерыва из-за войны мы постепенно возвращаем эту любимую традицию для львовян и гостей города", – объявил чиновник.
График работы смотровой площадки Львовской ратуши с 1 мая:
- Пн-Пт: с 17:15 до 21:00
- Сб-вс: с 10:00 до 21:00
При этом он отметил, что подъем на башню возможен только по предварительной регистрации. Сделать это можно в городском Туристическом информационном центре на первом этаже ратуши (пл. Рынок, 1).
Стоимость билетов составляет 100 гривень для взрослых и 50 гривень для детей 7-13 лет, а также студентов дневной формы обучения. Для ряда категорий, включая военных и детей, подъем является бесплатным.
Львовская ратуша – что известно
Здание городской ратуши Львова было построено в 1827-1835 годах в стиле классицизм. Сейчас она имеет статус памятника архитектуры национального значения и относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО.
Башня львовской ратуши имеет высоту 65 метров, что делает ее самой высокой в Украине. С нее открывается панорамный вид на 360 градусов на весь город и его окрестности.
Что еще посмотреть во Львове, читайте в нашем отдельном материале.
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