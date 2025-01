Лучше всего для наблюдения за звездами подходят места, лишенные светового загрязнения.

В последние годы все большей популярностью в мире пользуется астротуризм – путешествия с целью увидеть своими глазами редкие астрономические явления, от звездного неба до северного сияния и солнечного затмения.

Американская путешественница, писательница и автор книг Stargazing Around the World: A Tour of the Night Sky и Dark Skies: A Practical Guide to Astrotourism Валери Стимак, которая специализируется на астротуризме, в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвала свои любимые места, куда стоит отправиться в этом году, чтобы понаблюдать за звездами.

8 лучших мест в мире для наблюдения за звездами в 2025 году

1. Салар-де-Уюни, Боливия. Высоко в горах у гребня Боливийских Анд несколько доисторических озер объединились, образовав крупнейшие в мире солончаки Салар-де-Уюни. Их поверхность в сочетании неразвитостью региона (что минимизирует световое загрязнение, характерное для больших городов – ред.) создает уникальные условия для наблюдения за звездами. Впрочем, посещение Салар-де-Уюни – довольно сложная задача: хотя исследовать это место можно и самостоятельно, Валери рекомендует заручаться помощью туроператоров ради лучших логистики и удобств.

2. Юта и Аризона, Юго-Запад США. В пределах этих двух штатов есть несколько замечательных мест для наблюдения за звездами благодаря наибольшей плотности невероятных "темных" мест. Особенно Валери советует посетить "Могучую пятерку" Юты – все пять национальных парков штата, которые все являются признанными очагами "темного неба", или же Национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне и соседний Национальный памятник Гранд-Каньон-Парашант.

3. Мон-Мегантик, Канада. Mont-Mégantic стал первым в мире заповедником темного неба. Расположенный в южном Квебеке недалеко от границы США, он охватывает около 8547 кв. км, включая находящиеся там наблюдательные сооружения и обсерваторию. Этот нацпарк является популярным местом для пеших прогулок, но также отлично подходит для прогулок на снегоступах и катания на беговых лыжах в зимние месяцы. В парке есть кемпинг и другие варианты размещения, где можно самостоятельно разбить лагерь и понаблюдать за звездами.

4. Заповедник Намибранд, Намибия. Жизнь в пустынных условиях сурова, и это снижает человеческое развитие и световое загрязнение, поясняет Валери. Заповедник NamibRand был основан в 1984 году успешным бизнесменом Дж. А. Брюкнером, который начал приобретать сельскохозяйственные земли в национальном парке Намиб-Науклуфт. Работая с другими владельцами ферм, он успешно подал ходатайство о том, чтобы земля была превращена в природный заповедник. Сегодня более 215 тысяч гектаров пустыни и саванны Намибии защищены в одном из крупнейших частных заповедников региона. В 2012 году Намибранд был сертифицирован как заповедник "темного неба", а потому все туристические и деловые постройки там должны соответствовать низкозагрязняющему освещению, чтобы небо оставалось темным.

5. Гора Бромо, Индонезия. Расположенная в огненном сердце Восточной Явы, эта гора считается одной из главных достопримечательностей Индонезии. Путешественники приезжают туда, чтобы полюбоваться восходом солнца рядом с действующим вулканом, но гора Бромо постепенно приобретает известность как отличное место для наблюдения за звездами – здесь прекрасно видно Млечный Путь, а также галактики Андромеды и Магеллановых Облаков.

6. Заповедник темного неба Аораки Маккензи, Новая Зеландия. "В ранние дни человеческой истории ночное небо было центральным персонажем в культурных преданиях и системах верований. До появления искусственного света и электроэнергии звезды были основным зрелищем, доступным каждому каждую ночь, и истории о звездах, созвездиях и других астрономических явлениях кажутся почти такими же многочисленными, как и сами звезды. Это особенно актуально для маори Новой Зеландии, которые не только имели сложные знания о ночном небе, но и использовали звезды для навигации по островам Новой Зеландии", – поясняет Валери. Благодаря этому Новая Зеландия долгое время была убежищем для астрономов и астротуристов. Сейчас заповедник темного неба Аораки Маккензи, расположенный в самом сердце Южного острова Новой Зеландии, является одним из лучших мест в стране для наблюдения за ночным небом.

7. Дикий Атлантический Путь, Ирландия. Этот туристический маршрут очень популярен среди тех, кто любит наблюдать за ирландской природой вдали от крупных городов. Но также он постепенно становится отличным регионом для наблюдения за звездами. Заповедник "темного неба" на полуострове Керри на юго-западе Ирландии официально появился в 2014 году. Этот район хорошо защищен от светового загрязнения благодаря горам, потому посетители могут любоваться бескрайними просторами воды и звезд над Атлантическим океаном. Аналогичным образом национальный парк Уайлд Нефин предлагает посетителям невероятное качество темного неба дальше по западному побережью Ирландии в графстве Мейо. Однако планируя поездку стоит помнить, что в Ирландии бывают дождливые месяцы, когда пасмурное небо, скорее всего, помешает наблюдениям за звездами, предупреждает Валери.

8. Вади-Рам, Иордания. Известные своими потусторонними пейзажами в таких фильмах, как "Прометей", "Звездные войны: Изгой-один" и "Марсианин", возвышающиеся красные скальные образования Вади-Рама увлекательны для исследования днем – и обеспечивают защиту от любого отдаленного светового загрязнения после захода солнца. "Наблюдение за звездами в Вади-Рам – это захватывающее зрелище, и, как и в заповеднике Намиб-Ранд и заповеднике темного неба Аораки-Маккензи, оно напоминает нам о том, как наши предки видели ночное небо на протяжении тысячелетий, прежде чем световое загрязнение начало посягать на этот чудесный природный ресурс", – заключает Валери.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые предупредили, что в 2025 году северное сияние будет особенно ярким. При этом эксперты по путешествиям назвали лучшие места в мире, где можно будет за ним понаблюдать в этому году.

