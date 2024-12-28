Благодаря тому, что солнце находится в особо интенсивной фазе солнечной активности, вспышки появляются и к югу от Полярного круга.

В 2024 году в небе над Европой довольно часто можно было наблюдать северное сияние, которое к тому же появлялось гораздо южнее, чем обычно. Но в 2025 году небесное явление будет еще более активным, пишет Euronews.

Так что если вы пропустили северное сияние в 2024 году, не отчаивайтесь. В следующем году ваши шансы увидеть его все еще выше, чем обычно, особенно во время мартовского и октябрьского равноденствий.

Причина заключается в том, что Солнце становится более активным. Это приводит к более ярким полярным сияниям. Стоит отметить, что высокая активность Солнца не является причиной для тревоги. Она объясняется тем, на какой стадии "солнечного цикла" находится звезда.

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"Каждые 11 лет магнитное поле Солнца полностью меняется. Вы, наверное, увидели, что наблюдается резкое увеличение "солнечных пятен" – показателя активности Солнца. Итак, северное сияние сейчас выглядит сильнее, чем по крайней мере за последние десять лет, и это идеальное время для того, чтобы забронировать путешествие на север, чтобы увидеть его во всей красе", – говорится в материале.

Лучшие места для наблюдения северного сияния в 2025 году

Чистое небо и минимальное световое загрязнение – ключевые условия качественного и незабываемого опыта наблюдения полярного сияния. Одним из лучших мест для этого является финский регион Лапландия.

Насладиться северным сиянием вы сможете также в Тромсе в Норвегии, Абиско в Швеции и в Национальном парке Тингвелир в Исландии.

Туристический сайт Wild Sweden рекомендует посетить Йоккмокк для совмещения наблюдения небесного сияния с изучением саамской культуры и традиций. К тому же, здесь будет немного тише, чем в Абиско.

Но это не единственные места, где можно будет увидеть северное сияние в 2025 году. Благодаря тому, что солнце находится в особенно интенсивной фазе солнечной активности, вспышки появляются и к югу от Полярного круга, что делает невероятное явление более заметным в таких странах, как Великобритания, Германия и Италия.

Посетите ближайший Международный парк темного неба – так называют природоохранные территории по всему миру, которые сохраняют и защищают ночное небо от искусственного светового загрязнения. Крупнейший в Европе парк темного неба в Нортумберленде (Англия) – это идеальное место для охоты на полярные сияния.

Где в 2025 году наблюдать за звездами

Ранее мы писали о 5 лучших местах для наблюдения за звездами в 2025 году. В список вошел, в частности, Национальный парк Севенни, что во Франции.

Волшебные созвездия и Млечный Путь в нетронутом национальном парке Севенн на юге Франции никого не оставят равнодушным.

Но отметим, что в летний период, когда погода более сухая, в парке довольно много "ночных посетителей".

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