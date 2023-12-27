В новом году туристы больше сосредоточатся на осознанных путешествиях, поиске впечатлений и времени с близкими.

Если 2022 год был посвящен возобновлению путешествий после пандемии коронавируса, то 2023 год стал годом, когда туристы с энтузиазмом бросились исследовать новое и брать от поездок максимум.

В то же время, эксперты прогнозируют, что в 2024 году путешественники будут ставить на первое место в своих планах то, что для них важно, ценя более глубокие положительные впечатления, время с близкими и здоровье.

Издание Conde Nast Traveller назвало 20 туристических тенденций, которые, вероятно, будут доминировать в 2024 году.

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1. Астротуризм. Процесс наблюдения за звездами издавна был для людей источником успокаения. И чем больше общество погружается в виртуальный мир, тем больше люди чувствуют необходимость расширить свой кругозор в реальной вселенной. Путешествия с целью увидеть астрономические явления на землях, лишенных какого-либо загрязнения, толп людей и движения транспорта, помогают людям сосредоточиться исключительно на небе над головой и скоротать часы, глядя на звезды, планеты и созвездия. В то же время, по прогнозам ученых, 2024 год может стать лучшим для наблюдения за северным сиянием за 20 лет.

2. Эко-дайвинг. Все больше дайверов выбирают места для путешествий, основываясь на устойчивости и экологичности дайвинг-центров, которые оказывают более позитивное, восстанавливающее воздействие на океан. Люди все чаще погружаются в воду не просто для того, чтобы полюбоваться подводным миром, но и совершить при этом что-то полезное для него, например, убрать мусор или собрать необходимые ученым данные.

3. Обмен домами. Путешественники все чаще стремятся покидать дом на более длительные сроки, а рост числа удаленных рабочих мест после пандемии делает работу и жизнь за границей особенно привлекательными. Однако это также означает огромные траты на проживание. Обмен домами – идеальное решение, позволяющее гарантировать себе бесплатный дом за границей, в то время как вы предлагаете в обмен свой собственный – на несколько недель или даже месяцев.

4. Вокзалы – новые места питания. Железнодорожным станциям, когда поезда все чаще задерживаются, становится выгодно приветствовать путешественников магазинами, ресторанами и барами, где они могут скоротать время. Для этого по всему миру даже реконструируются исторические железнодорожные вокзалы.

5. Спортивно-событийный туризм. Такой вид путешествий больше не является уделом парней, стремящихся выпить как можно больше пива, одним глазом наблюдая за футбольным матчем. Теперь люди следят за множеством различных видов спорта по всему миру, планируем отпуск, основанный на просмотре игр, гонок и других мероприятий в экзотических местах, а также продлеваем свои поездки, чтобы увидеть также и местные достопримечательности.

6. Охлаждение. Для подавляющего большинства людей летние каникулы сводились к следованию за солнцем в поисках тепла. Однако из-за рекордно высоких температур в последние годы многие рассматривают возможность путешествия в противоположном направлении – в места с умеренным климатом, где к тому же меньше людей.

7. Концертный туризм. После отсутствия музыкальных концертов и фестивалей во время пандемии, меломаны стремятся наверстать упущенное, при этом совместив выступления любимых исполнителей с изучением нового города или страны.

8. Курорты для улучшения здоровья. В последние годы люди все больше зациклены на своем здоровье и продлении жизни – и целое множество курортов готовы предложить гостям всевозможные ретриты для улучшения самочувствия.

9. Отказ от поездок в пик сезона. В последнее время наблюдается резкое увеличение количества поездок в межсезонье по самым популярным направлениям Европы (например, во Францию, Испанию, Великобританию и Италию), ведь в это время там меньше людей, цены ниже, а выбор предложений шире.

10. Индивидуальные групповые путешествия. Постпандемическое желание собрать друзей или семью и отправиться в совместный отпуск продолжит доминировать и в 2024 году.

11. Помощь ИИ. После появления ChatGPT путешественники начали экспериментировать с чат-ботами с искусственным интеллектом, чтобы получить совет, куда они могут отправиться. Основные платформы по бронированию путешествий уже начали интегрировать чат-боты с ИИ в процесс поиска. Однако если 2023 год был годом чат-ботов с искусственным интеллектом, желающих планировать ваши поездки, то 2024 год будет посвящен тому, как ИИ стремится стать вашим помощником в путешествиях.

12. Skip-gen. Этот термин описывает путешествия, когда бабушка и дедушка отдыхают с внуками, "пропуская" поколение.

13. Путешествие на поезде становится гламурным. Из-за изменений климата туристы все чаще задумываются об экологичности путешествий и отказываются от авиаперелетов, что способствует возрождению железнодорожных перевозок. Платформы по бронированию путешествий сообщают о растущем спросе на роскошные железнодорожные поездки, когда поезда все чаще конкурируют с лучшими отелями по дизайну, кулинарным впечатлениям и услугам.

14. Отели, принадлежащие рестораторам. Рестораны и отели являются двумя стержнями индустрии гостеприимства. И, естественно, часто эти два понятия переплетаются. Однако до недавнего времени большинство отелей не были основаны или принадлежали рестораторам. Тем не менее, поскольку путешествия, ориентированные на еду, продолжают набирать популярность, а люди планируют целые поездки, чтобы открыть для себя культуру страны через ее еду, имеет смысл, что рестораторы все чаще сами открывают отели.

15. Тихие поездки. В эпоху чрезмерной суеты тишина может быть именно тем, что нужно туристам. Предлагая возможность восстановиться и перезагрузиться, бесшумное путешествие представляет из себя более осознанный вид отдыха, который не заставляет вас нуждаться в отпуске, чтобы прийти в себя после поездки. Ретриты для тихой медитации становятся все более популярной оздоровительной тенденцией, но тихие путешествия также включают в себя уединенные природные курорты, места для сна, тихие отели, тихие пешеходные экскурсии и даже тихие дискотеки и концерты.

16. Городские сады. Целые города становятся зелеными, поскольку архитекторы и проектировщики создают лиственный микроклимат среди серого бетона, чтобы помочь нам сохранять прохладу, объединять сообщества и даже кормить нас.

17. Экскурсии по дому. Более экологичные отели позволяют нам заглянуть за кулисы, чтобы показать туристам, а не просто сказать им, что они экологически устойчивы. Речь идет не ознакомлении с солнечными батареями или компостированием, а экспериментальные туры, которые помогают гостям понять, почему так важно поддерживать социально-экономический подъем посредством туризма.

18. Дикое пиршество. Вы когда-нибудь замечали, что на свежем воздухе еда всегда вкуснее? Но в современном мире многие из нас больше привыкли есть бутерброд, глядя в экран. Дикое пиршество описывает тенденцию к красиво приготовленным кулинарным впечатлениям в естественной среде с использованием местных или самостоятельно добытых ингредиентов.

19. Путешествия без плана. Скажите "нет" планированию каждой секунды поездки, и вместо этого скажите "да" спонтанности. С тех пор как "секретные" места стали знаменитыми благодаря Инстаграм, они стали утомительными и шаблонными, потому стремление планировать путешествие вокруг них потеряло смысл. Вместо этого все больше туристов планируют путешествия без каких-либо планов.

20. Туризм на грани. Поскольку переходы через бурный пролив Дрейка в Антарктиду набирают миллионы просмотров в TikTok, а на Эвересте образуются пробки, смелые путешественники ищут более индивидуальные и менее очевидные впечатления, которые сочетают в себе поиск острых ощущений с расширением своих возможностей.

Как сообщал УНИАН, ранее туристический журнал Conde Nast Traveler составил список потенциальных мест отдыха, которые можно выбрать на основе того, какой цвет больше всего нравится путешественнику.

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