Умер звезда боевика 'Кровавый спорт' Дональд Гибб: заявление семьи

Американский актер Дональд Гибб скончался умер в возрасте 71 года, сообщает TMZ со ссылкой на его сына Трэвиса.

По его словам, Гибб ушел из жизни вечером во вторник, 12 мая, из-за осложнений со здоровьем, его смерть не была внезапной. Сообщается, что актер умер у себя дома в Техасе в окружении семьи, включая детей, которые очень его любили.

В семье актера добавили, что Дональд всем сердцем любил Бога, свою семью, друзей и поклонников, а также попросили уважать их право на приватность и молиться за семью в этот тяжелый период. Родные подчеркнули, что актер навсегда останется в их памяти.

Дональд Гибб - что важно знать

Дональд Гибб - американский актер, который прославился в 1980-х благодаря роли Огра в комедийной франшизе "Месть ботаников". Его персонаж стал культовым из-за яркой внешности, грубой манеры поведения и комедийных сцен.

Также Гибб снимался в фильмах "Кровавый спорт" с Жан-Клодом Ван Даммом, "Служители закона" и "Хэнкок". Чаще всего ему доставались роли крупных, сильных и устрашающих персонажей благодаря его внушительной внешности и росту.

Напомним, ранее УНИАН писал, что 19 марта текущего года умер легендарный актер Чак Норрис. Ему было 86 лет.

