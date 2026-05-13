Под оживлённым районом популярного курортного города обнаружили древнеримские захоронения

Среди наиболее интересных находок - захоронение, которое, возможно, относится к доримскому периоду и является частью древней либурнской культуры.

Археологи обнаружили древнеримские могилы под одним из современных районов города Задар в Хорватии, раскрыв новые подробности о жизни региона задолго до того, как он стал популярным туристическим направлением, сообщает Fox News.

Погребения обнаружили в районе Реля - одном из оживленных кварталов прибрежного Задара, который известен своим побережьем, исторической архитектурой и многочисленными римскими достопримечательностями.

Как сообщили в департаменте археологии Университета Задара, некрополь датируется периодом от I века до нашей эры до V века нашей эры.

Видео дня

По словам исследователей, современный район Реля расположен над частью большого античного некрополя римского Задара.

"В римские времена кладбища располагались за пределами городских стен, преимущественно вдоль главных дорог. Именно вдоль одной из таких дорог римляне хоронили своих умерших здесь почти 500 лет", - отметили археологи.

В более широком районе Реля, где сейчас расположены торговый центр и другие современные объекты, ранее уже обнаружили около 3 тысяч захоронений.

"Сегодня эта территория является одной из наиболее активно застраиваемых и оживленных частей Задара. Однако в римскую эпоху, когда создавался некрополь, это была окраина города", - говорится в сообщении.

Профессор Университета Задара Игорь Борзич сообщил, что на новом участке обнаружили около 15 захоронений.

По его словам, находки хорошо демонстрируют эволюцию погребальных практик на протяжении веков.

"В I–II веках нашей эры доминировала кремация", - пояснил Борзич.

В могилах археологи находили стеклянные сосуды для благовоний, керамические чаши, масляные лампы, монеты и другие ритуальные предметы.

Начиная со II века все большее распространение получали традиционные захоронения тел. Ученый отметил:

"Со временем в таких могилах становилось меньше погребальных предметов, что отражает постепенное изменение отношения к загробной жизни и более широкие религиозные трансформации - от языческих традиций античности к утверждению христианства".

По мнению археологов, эти захоронения свидетельствуют о том, что население римского Иадера - так в древности назывался Задар - внимательно следило за культурными и религиозными тенденциями всей Римской империи.

Борзич подчеркнул, что подобные находки для Задара не являются неожиданностью, однако каждая из них имеет свою историю и ценность.

Современная археология, по его словам, все активнее использует лабораторные анализы, которые помогают определить происхождение людей, их рацион, состояние здоровья и даже причины смерти.

"Именно в этой сфере мы ожидаем получить новую и, возможно, неожиданную информацию", - добавил он.

Среди самых интересных находок - захоронение, которое может происходить еще из доримского периода и принадлежать к древней либурнской культуре, а также обугленные остатки II–III веков нашей эры.

По словам археолога, вероятно, речь идет об остатках пищи или зерна, которые передадут на дополнительный анализ.

Все найденные артефакты планируют тщательно исследовать и временно выставить в коллекции департамента археологии.

Также на месте раскопок обнаружили предметы XX века, связанные с периодом итальянской оккупации Задара.

"Это еще раз напоминает о важной роли города на протяжении всей его истории", - отметил Борзич.

Он пояснил, что стратегическое значение Задара обусловлено его расположением на важных морских путях восточной Адриатики и плодородными землями вокруг города. Археолог подытожил:

"Именно эти факторы позволяли Задару оставаться важным центром в разные исторические эпохи".

Новости туризма

Напомним, два заброшенных железнодорожных туннеля викторианской эпохи, скрытые под холмами Гвинеда (Великобритания), когда-то перевозили туристов и рабочих по сельской местности Уэльса. После десятилетий забвения и пребывания в темноте они обрели новую жизнь - теперь они соединяют велосипедистов и пешеходов на живописной сельской тропе, ведущей к Сноудонии.

Вас также могут заинтересовать новости: