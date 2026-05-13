Урожайность винограда может упасть на 60%: какие сорта пострадали от заморозков больше всего

Из-за капризов погоды предложение сладкой ягоды летом будет меньше.

Урожайность винограда в Украине в этом году может сократиться, в зависимости от сорта, на 20-60% из-за весенних заморозков. Об этом журналу "Ягодник" рассказала владелица хозяйства "Виноградник Юлиных" Ольга Юлина.

"Если повреждены только молодые зеленые побеги – куст способен компенсировать часть урожая за счет замещающих почек. Если пострадали центральные плодовые почки – урожайность может упасть на 20–60% в зависимости от сорта", – предупреждает Юлина.

По словам предпринимательницы, прошедшая зима прошла без критических повреждений, однако во время заморозков в апреле и в начале мая температура опускалась ночью до -9°C. Причем главная угроза возникла в самый уязвимый момент – в начале активной вегетации, когда растения находились в фазе набухания почек. В результате, из-за раннего начала вегетации от весенних холодов пострадали такие сорта винограда, как "Аркадия", "Кодрянка", "Ливия" и "Преображение".

"Также уязвимыми были сорта с низкой морозостойкостью, виноградники в низинах, балках и "морозных карманах". В то же время умеренно прохладная весна может положительно повлиять на качество ягод: формируется лучший баланс кислотности и ароматических веществ", – отмечает Юлина.

Еще более болезненными стали последствия весенних заморозков для насаждений косточковых деревьев, в частности персиков и абрикосов. По оценкам, Украина может в этом году недополучить от 40% до 60% абрикосов и от 30% до 50% персиков. Импорт не перекроет спрос в случае значительного неурожая, поэтому при негативном сценарии цены на фрукты вырастут от 20% до 80%.

В то же время клубника успешно справилась с погодными вызовами и показывает хорошие результаты в начале сезона – на рынке отсутствует и дефицит, и ажиотаж. Эксперты ожидают в этом году сезон дешевой ягоды.

