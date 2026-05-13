'Если война это не форс-мажор, то что это?': в Европарламенте призвали пересмотреть нормы эконалога CBAM для Украины

Депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию пересмотреть подход к применению механизма углеродной пошлины CBAM в отношении Украины, подчеркнув, что условия полномасштабной войны требуют отдельного режима или специальных исключений. Эти вопросы обсуждались во время заседания Комитета Европарламента по вопросам окружающей среды, климата и безопасности пищевых продуктов (ENVI), где рассматривались изменения в Регламенте CBAM и создание Временного фонда декарбонизации.

Докладчик по CBAM, депутат Европарламента Мохаммед Шагим заявил, что нынешний механизм форс-мажора фактически не учитывает реалии войны в Украине. "Я не могу представить, какая ситуация подпадает под форс-мажор, если военные обстоятельства Украины не подпадают", – подчеркнул он.

По словам Шагима, Украина "очевидно не имеет возможностей" для проведения декарбонизации в необходимом темпе и не может обеспечить независимую верификацию данных о выбросах в условиях войны. Он предложил отдельно обсудить этот вопрос, чтобы найти для Украины специальное решение.

Представитель Европейской народной партии Петер Лизе также публично поддержал необходимость отдельного подхода. "Я не хочу открывать ящик Пандоры, но Украина – это действительно особый случай", – подчеркнул он и обратился к Еврокомиссии с вопросом, почему Брюссель пока не рассматривает возможность исключений для Украины.

Докладчик по Временному фонду декарбонизации Паскаль Канфен также поддержал позицию коллег и заявил, что разочарован отсутствием четкого ответа Еврокомиссии по Украине.

Представительница Европейской комиссии Мария Элена Скоппио фактически уклонилась от ответа на заявления евродепутатов: она заявила, что Украина "не является частью нынешнего доклада", поэтому Комиссия не будет комментировать возможность специального режима или применения форс-мажора.

В ходе дискуссии депутаты также активно обсуждали более широкие последствия CBAM для европейской промышленности и конкуренции на мировых рынках – в частности, Паскаль Канфен прямо связал механизм CBAM с рисками усиления позиций России на экспортных рынках. По его словам, европейские производители сталкиваются с дополнительными углеродными затратами, тогда как у российских конкурентов таких затрат нет. "ЕС не должен делать такой подарок России", – заявил Канфен.

Как известно, Еврокомиссия не предусмотрела исключения для Украины в механизме экопошлины CBAM, несмотря на то, что мы имеем на него право по статье "форс-мажор". В ЕК заявили, что влияние CBAM на украинскую экономику будет "минимальным".

Но эти оценки оторваны от реальности: на самом деле, из-за экопошлины CBAM Украина потеряет 5% ВВП уже в 2026 году. В целом прогноз на этот год – минус 4,8% экономики, падение экспорта в ЕС на 7,8% и просадка перерабатывающей промышленности на 13,1%. Давление ощущается уже сейчас: экспорт длинномерного проката в ЕС упал на 60%, труб – на 44%. Завод АрселорМиттал Кривой Рог уже закрыл два своих предприятия: без работы остались более трех тысяч человек.

