Запад Украины под ударом: РФ, вероятно, управляет дронами из Беларуси, – Мусиенко

Россия накапливала ударные дроны для проведения сегодняшней массированной атаки.

Есть основания утверждать, что Россия стала активнее использовать территорию Беларуси для управления ударными дронами во время нынешней массированной атаки на запад Украины. Об этом военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко сказал в комментарии корреспонденту УНИАН.

Военнослужащий отметил, что во время так называемого "трехдневного перемирия" 9-11 мая, которое Россия тоже нарушала, она значительно реже применяла ударные дроны типа "Шахед" и другие типы дронов, поскольку накапливала их.

"Этот накопительный эффект они сейчас используют для того, чтобы растягивать атаки. Возможно, если бы перемирия не было, и были бы атаки, в том числе и 9 мая по территории России, Россия нанесла бы ответный удар, но меньшим количеством, ведь она не накопила бы за эти три дня. Но они накапливали, и сейчас мы видим атаки", – отметил Мусиенко.

Территория Беларуси задействована в атаке на Украину

При этом еще одна особенность нынешней массированной атаки заключается в том, что российские ударные дроны сейчас, вероятно, могут управляться с территории Беларуси.

"Очевидно, что та информация, которая была еще ранее о том, что Россия использует военную инфраструктуру Беларуси, – она использует это не просто так и, вероятно, устанавливает на территории Беларуси антенны и ретрансляторы, которые обеспечивают непосредственно движение дронов", – сообщил эксперт.

Он отметил, что многие из тех дронов, которые сейчас атакуют запад Украины, летели через северо-запад вблизи границы с Беларусью.

"Соответственно, это как раз из-за того, что Россия явно активнее начинает использовать территорию Беларуси для того, чтобы осуществлять такие атаки именно на запад нашей страны", – подчеркнул Мусиенко.

Дополнительные особенности сегодняшней атаки

По словам военного эксперта, в результате таких атак враг пытается перегрузить украинские системы противовоздушной обороны, тем самым истощая систему ПВО.

"Еще одной особенностью является то, что это происходит в дневное время, практически на глазах у многих. Это имеет еще и эффект психологического террора. Для того, чтобы запугать людей, для того, чтобы попытаться посеять панику, деморализовать и т. д.", – добавил Мусиенко.

Он отметил, что именно это сейчас происходит во время этой вражеской атаки. Однако Силы обороны Украины на данный момент работают, отражают, сбивают, подавляют, насколько это возможно, и делают все для того, чтобы минимизировать последствия от таких ударов.

Причина появления российских дронов в Закарпатье

По его мнению, нельзя исключать, что ранее Закарпатье не было объектом частых массированных атак из-за каких-то договоренностей россиян с предыдущим венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

"Но я бы все-таки сказал, что это просто попытка расширить масштаб ударов, попытка дотянуться до тех мест, куда раньше, казалось бы, Россия дотягивалась реже. И это, собственно говоря, о том, чтобы просто расширить географию ударов", – отметил Мусиенко.

Западная Украина под атакой: последние новости

Как сообщал УНИАН, российские захватчики сегодня, 13 мая, массированно запустили "Шахеды" по территории Украины. В то же время фиксируется попытка изменения тактики применения "Шахедов".

При этом значительное количество ударных дронов запущено против западных областей Украины. Фиксируются попадания.

