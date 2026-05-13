Россия заинтересована в совместных экономических проектах с Соединенными Штатами, если Вашингтон перестанет увязывать торговые связи с мирным соглашением по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет Reuters.

Песков сказал, что как российские, так и американские компании потенциально могут получить выгоду от ряда совместных инвестиционных и экономических проектов.

"В той мере, в какой американская сторона готова отделить перспективы нормализации торгово-экономических отношений от урегулирования ситуации в Украине, или в той мере, в какой произойдет урегулирование ситуации в Украине, мы надеемся, что откроется путь к реализации целого ряда экономических проектов", – сказал он.

Песков также заявил, что для начала полноформатных мирных переговоров между Украиной и Россией необходимо, чтобы президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ покинуть территорию "российских регионов".

Ранее Путин заявил о потенциальной возможности совместной разработки Россией и США огромных запасов полезных ископаемых в Арктике, а также озвучил возможность реализации проектов на Аляске. Его представитель по инвестициям Кирилл Дмитриев даже предложил строительство железнодорожного тоннеля под Беринговым проливом для соединения двух стран.

Однако пока Россия остается под масштабными санкциями США, в основном связанными с войной. Усилия Трампа по ее прекращению до сих пор не принесли прорыва, хотя и он, и Путин в последние дни заявляли, что, по их мнению, конец конфликта близок после более чем четырех лет интенсивных боев.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил США в том, что они "не скрывают желание контроля над транзитом газа через Украину". Он также заявил, что США планируют выкупить газопроводы "Северные потоки" у европейцев за бесценок, чтобы восстановить их и "диктовать собственные цены на газ". Также он обвинил США в попытке установить контроль над сотрудничеством в нефтяной сфере, которое Венесуэла раньше вела с "Роснефтью".

Также Лавров сообщил, что сейчас "никакие совместные проекты России и США не реализуются.

