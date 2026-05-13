Этот продукт раньше ели только императоры, а сегодня его легко можно купить в магазине

В Китае этот продукт считался "запретным" и появлялся лишь на столах императоров и представителей элиты. Он ценился за свой темный цвет и редкость и считалось, что он укрепляет организм и способствует долголетию. Но сегодня он есть практически в каждом магазине, и его может купить любой желающий. Как пишет pysznosci.pl, речь идет о черном рисе.

Какой вкус у черного риса и почему он меняет цвет?

Черный рис имеет более выраженный вкус, чем белый рис. Он слегка ореховый, слегка землистый и остается упругим после приготовления. Он не становится таким мягким и нейтральным, как традиционный рис, поэтому он хорошо подходит для блюд, где он должен быть самостоятельным ингредиентом.

Во время приготовления вода, в которой варился черный рис, становится темно-фиолетовой или бордовой. Цвет обусловлен антоцианами – пигментами, которые также содержатся в чернике, черноплодной рябине, красной капусте и черной смородине.

Почему стоит есть черный рис?

С точки зрения питательной ценности, черный рис отличается высоким содержанием клетчатки и антоцианов. Клетчатка поддерживает работу кишечника, помогает дольше сохранять чувство сытости и замедляет усвоение углеводов. Антоцианы действуют как антиоксиданты, помогая защитить клетки от окислительного стресса. Черный рис также содержит магний, железо, цинк и марганец, а также другие питательные вещества.

Черный рис обычно имеет более низкий гликемический индекс, чем белый рис, потому что он менее рафинирован и содержит больше клетчатки. Это означает, что уровень глюкозы в крови может повышаться медленнее после еды.

Как готовить черный рис?

Черный рис готовится дольше, чем белый. На каждую чашку риса используйте примерно 2-2,5 стакана воды. Высыпьте рис в кастрюлю, залейте водой, добавьте щепотку соли и варите под крышкой на медленном огне 30-40 минут. Не помешивайте слишком часто во время варки, так как рис может стать липким. После варки дайте рису постоять несколько минут, чтобы зерна впитали оставшийся пар. Вы также можете замочить рис перед варкой на 30-60 минут, что сократит время приготовления.

С чем хорошо сочетается черный рис?

Черный рис хорошо сочетается с азиатскими блюдами, жареными овощами, рыбой, курицей, тофу, креветками и соусами на основе имбиря, чеснока, лайма и соевого соуса. Его можно добавлять в овощные салаты, салаты из манго, авокадо и огурцов, или подавать с карри. Он также хорошо подходит в качестве сладкого блюда. В Азии его используют для приготовления десертов с кокосовым молоком, пальмовым сахаром, манго или бананом.

