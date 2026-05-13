Движение 'Честная мобилизация' призвало правоохранителей проверить всех забронированных блогеров, активистов и селебрити

Движение "Честная мобилизация" призвало правоохранителей проверить основания для отсрочки или освобождения от призыва всех "селебрити", "блогеров", "антикоррупционеров", "активистов" и "журналистов", которые используют различные схемы для уклонения от мобилизации. Об этом говорится в заявлении движения.

"Пока одни украинцы месяцами сидят в окопах, хоронят побратимов и возвращаются домой ранеными, активисты и блогеры цинично прикрываются статусами, связями, удостоверениями, фейковыми должностями и громкими публичными заявлениями. Они научились громко поучать украинцев, кто и как должен воевать, но когда очередь доходит до них самих – вдруг находят десятки причин, чтобы остаться в безопасных кафе и студиях. Это пренебрежение к тем, кто реально держит фронт. Поэтому движение "Честная мобилизация" призывает правоохранительные органы проверить основания для отсрочки или освобождения от службы, в первую очередь, у всех публичных лиц, которые называют себя "лидерами мнений", "селебрити", "блогерами", "антикоррупционерами", "активистами", "журналистами" и рассказывают, что воевать должны все, кроме них", – говорится в заявлении.

Как отметили представители движения, из них можно собрать целое "блогерское подразделение". По их словам, в него должны войти глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, руководитель фонда DE JURE Михаил Жернаков, блогер Даниил Мокрик, журналист Георгий Шабаев и другие, кто, по данным движения, уклоняется от мобилизации.

"Это улучшит мобилизацию статистически – армия пополнится рекрутами и устранит социальную несправедливость, когда сотни шабуниных, мокриков, жернаковых и шабаевых держат оборону в ресторанах и кофейнях Киева. Ведь из них можно собрать целый блогерский подразделение", – отметили в "Честной мобилизации".

Как отмечается в заявлении, хотя за последние месяцы правоохранители разоблачили немало организаторов схем уклонения от мобилизации, количество забронированных блогеров и активистов только множится.

"Только за последние месяцы правоохранители раскрыли десятки дерзких схем уклонения от мобилизации. 40-летние "студенты", которые ни разу не посещали учебное заведение. Фейковые "инвалиды" и другие притворные больные. "Работники критической инфраструктуры", которых тысячами бронируют для себя цирки, тренажерные залы и ТРЦ. Блогеры и журналисты, которые в своих трансляциях отправляют всех на фронт, а сами устроили себе отсрочку через мутные схемы. Общественные, антикоррупционные и всякие другие активисты, которые благодаря связям фиктивно оформились в ВСУ, а сами "служат" в столичных ресторанах. Мы поддерживаем разоблачение таких схем. Однако именно спрос рождает предложение. Все больше множится число блогеров, антикоррупционеров и других публичных деятелей, которые таким образом уклоняются от армии", – подчеркнули представители движения "Честная мобилизация".

Ранее движение "Честная мобилизация" заявило о создании "Национального реестра уклонистов", где будут размещены досье на блогеров, антикоррупционных активистов, журналистов и других известных украинцев, которые уклоняются от службы в армии с помощью различных схем.

