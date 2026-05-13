Скандал на 'Евровидении-2026': выступление одного из участников пытались сорвать

Данный исполнитель прошел в финал конкурса.

Четыре человека вывели с первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2026" 12 мая в Вене из-за скандирования лозунгов во время выступления представителя Израиля Ноама Беттана. Об этом пишет The Journal со ссылкой на Европейский вещательный союз (EBU) и телеканалы, транслирующие шоу.

Как отмечается, когда израильский участник вышел на сцену, несколько человек сканировали "Остановите геноцид", хотя на видео его выступления на официальном YouTube-канале "Евровидения" лозунги не слышны.

В издании напомнили, что представитель Израиля Беттан выступал в венском Wiener Stadthalle в условиях усиленных мер безопасности и споров, поскольку пять стран (Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия, Словения) бойкотируют "Евровидение" из-за войны в секторе Газа.

Указывается, что во время прямой трансляции выступления Беттана зрители размахивали множеством израильских флагов. Также был виден палестинский флаг.

"Евровидение-2026" - Израиль прошел в финал

Напомним, как писал УНИАН, по итогам голосования в первом полуфинале Израиль прошел в финал "Евровидения-2026".

Кроме того, Израиль улучшил свои позиции в рейтинге букмекеров. Ранее страна находилась на шестом месте, но после выступления на большой сцене в Вене поднялась на пятую строчку.

Вас также могут заинтересовать новости: