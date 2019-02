Первый в мире ресторан по мотивам известного кулинарного шоу откроют в Дубае

Тематический ресторан по мотивам шоу MasterChef под управлением известного шеф-повара откроется в Дубае.

Первый в мире ресторан MasterChef, созданный по мотивам кулинарного шоу, откроется в Millennium Place Marina в Дубае в апреле.

Руководить созданием кухни и составлять меню для проекта будет всемирно известный шеф-повар Мария «Маргарита» Ваамонде-Беггс, сообщает amp.arabianbusiness.com. Она уже приступила к разработке меню и обучению персонала.

Открытие ресторана состоится в рамках соглашения, подписанного в прошлом году между The First Group и Endemol Shine Group, продюсером и дистрибьютором шоу.

MasterChef - это одно из самых успешных в мире кулинарных шоу, которое транслируется более чем в 200 странах. Ресторан познакомит гостей с участниками программы и рецептами чемпионов со всего мира.

«Наша цель заключалась в том, чтобы сосредоточить опыт звезд на блюдах, которые они будут создавать, предлагая при этом непринужденную и комфортную ресторанную атмосферу», - сказал Дункан Фрейзер-Смит, вице-президент ресторанного направления The First Group. «Ужин в ресторане MasterChef, the TV Experience, станет совершенно захватывающим опытом», - обещает Фрейзер-Смит.

Участники и чемпионы шоу поделятся своими историями и впечатлениями с гостями посредством своих фирменных блюд.