​В Дубае открывается кафе, посвященное сериалу "Друзья"

14:31, 08 января 2019
Новости туризма
0 0
Интерьер кафе обещает быть похожим на кафе из популярного телешоу 90-х \ whatson.ae

Читайте такжеДубайский ресторан научился запекать рыбу в золоте

Кафе будет расположено на территории отеля Arabian Courtyard Hotel & Spa в районе Al Fahidi. Интерьер кафе обещает быть похожим на кафе из популярного телешоу 90-х, передает whatson.ae.

В популярном телесериале кафе Central Perk, расположенное в Центральном парке Нью-Йорка, было задействовано во многих сценах. Новое заведение в Дубае обещает такую же дружелюбную, комфортную атмосферу, подходящую для встреч с друзьями.

В кафе будут продаваться салаты, сэндвичи, пироги, а также блюда индийской, азиатской и эмиратской кухни, даже с верблюжатиной – в помещении отеля и на террасе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Дубай#кафе