​В Дубае открывается кафе, посвященное сериалу "Друзья"

В Дубае открывается кафе под названием Cross Cultural Perks, посвященное комедийному сериалу «Друзья».

Круглосуточное кафе под названием Cross Cultural Perks, посвященное известному американскому комедийному сериалу «Друзья», откроется в Дубае.

Читайте такжеДубайский ресторан научился запекать рыбу в золоте

Кафе будет расположено на территории отеля Arabian Courtyard Hotel & Spa в районе Al Fahidi. Интерьер кафе обещает быть похожим на кафе из популярного телешоу 90-х, передает whatson.ae.

В популярном телесериале кафе Central Perk, расположенное в Центральном парке Нью-Йорка, было задействовано во многих сценах. Новое заведение в Дубае обещает такую же дружелюбную, комфортную атмосферу, подходящую для встреч с друзьями.

В кафе будут продаваться салаты, сэндвичи, пироги, а также блюда индийской, азиатской и эмиратской кухни, даже с верблюжатиной – в помещении отеля и на террасе.