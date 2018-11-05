В Дубае открылся секретный ночной клуб

В районе Dubai Marina в Дубае открылся секретный мексиканский ночной клуб.

Строго секретный ночной клуб Cartel начал работать в приморском районе Дубая Dubai Marina.

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Он открыт только две ночи в неделю – по четвергам и пятницам, а вход в него разрешен только по паролю, сообщает timeoutdubai.com.

Танцевальный зал рассчитан на 80 гостей, а диджеи играют из кабины для «исповедей». В баре можно попробовать любые напитки и закуски, которыми знаменита Мексика.

Клуб «спрятан» над новым мексиканским рестораном и баром La Carnita. Здесь нет VIP-столов или бархатных веревок. Взамен них – низкие потолки, банкетная рассадка и очень много места для танцев. Всем, кто хочет забронировать стол по телефону, также необходимо знать секретный пароль.