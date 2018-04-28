Туроператор обещает вывезти украинцев из Египта двумя рейсами сегодня вечером и завтра ночью – Кирилич

215 украинских туристов после неоднократного переноса рейсов вторые сутки ожидают возвращения во Львов из Шарм-эш-Шейха.

Туроператор обещает вывезти украинских туристов из Египта двумя рейсами сегодня вечером и завтра ночью.

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Об этом официальный представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич сообщил в "Tвиттере".

«Туроператор заверяет, что планирует авиарейсы для украинцев из Шарм-эш-Шейха во Львов на 21:00 28.04. и 2:30 29.04. Дело - на контроле Посольства Украины в Египте», - отметил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в Facebook Департамент консульской службы МИД информировал, что 215 украинских туристов, которые вторые сутки ожидают возвращения во Львов из Шарм-эш-Шейха, вылетят в 18.00. Украинцы после неоднократного переноса рейсов вторые сутки ожидают вылета в гостинице.

Объясняя ситуацию, в МИД отметили, что вылет чартерного самолета авиакомпании Yan Air с 215 украинскими туристами во Львов из аэропорта Шарм-эш-Шейх 27 апреля был задержан по техническим причинам, при этом по определенным причинам не смог вылететь в Украину и самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком.