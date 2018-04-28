В МИДе сообщили, когда 215 застрявших в Египте украинских туристов вылетят домой

Украинцы размещены в гостинице, вылет в Украину запланирован на 18.00.

215 украинских туристов, которые вторые сутки ожидают возвращения во Львов из египетского курорта Шарм-эш-Шейха, будут доставлены домой сегодня вечером.

Читайте такжеОколо 200 украинских туристов уже вторые сутки не могут вылететь из Египта, где объявлено чрезвычайное положение

Об этом Департамент консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Украины сообщает в Facebook, комментируя ситуацию вокруг задержки вылета из Египта 215 украинских туристов, которые после неоднократного переноса рейса вторые сутки ожидают в гостинице.

«Все пассажиры были перевезены в гостиницу Experience Park Land, где разместились на ночь, и были обеспечены водой и продовольствием. Прибытие нового самолета на замену ожидается в 17:00 и вылет с пассажирами, соответственно в 18:00», - говорится в сообщении.

По данным МИД, сбор пассажиров на выезд в аэропорт начнется после получения сообщения о вылете запасного самолета из Украины.

«Посольство Украины в Египте держит эту ситуацию на контроле», - заверили в министерстве.

Объясняя ситуацию, в МИД отметили, что вылет чартерного самолета авиакомпании Yan Air с 215 украинскими туристами во Львов из аэропорта Шарм-эш-Шейх 27 апреля был задержан по техническим причинам, при этом по определенным причинам не смог улететь в Украину и самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтован украинским авиаперевозчиком.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля МИД Украины рекомендовал украинцам при путешествиях в Египет учитывать проведение антитеррористической операции «Синай-2018» в этой стране, в связи с чем 15 апреля местный парламент в очередной раз продлил режим чрезвычайного положения на три месяца.