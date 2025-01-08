Если романтическими путешествиями просто в отпуск уже никого не удивить, то выездые свадьбы в экзотических местах случаются гораздо реже. Тем не менее, именно такое торжество навсегда остается в памяти.
Туристический эксперт Мид МакГрат в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвал лучшие места на планете, чтобы сыграть незабываемую свадьбу.
Возглавил рейтинг остров Самуй в Таиланде с его тропическими закатами, свежими морепродуктами и нетронутыми пляжами.
"Ко Самуи – идеальное место для пар, которые ищут более уединенное, тихое место, но при этом имеют возможность отпраздновать свадьбу на пляже или с видом на океан. Погода здесь отличается от остальной части страны – все еще хорошая в середине года, в то время как на Пхукете и Краби наступает сезон муссонов", – грассказала основатель свадебного агентства Wonders & Weddings Ваннида Касивонг.
Второе место в списке занял французский город Марсель, который в последнее время пользуется все большей популярностью и перетягивает на себя туристов из переполненного Парижа.
Замыкает тройку четвертый по величине город Марокко Марракеш на севере Африки – еще одно "горячее" направление, которое привлекает все больше путешественников, желающих получить яркие впечатления по доступной цене.
8 лучших мест в мире, чтобы пожениться:
- Остров Самуй, Таиланд
- Марсель, Франция
- Марракеш, Марокко
- Португальская Ривьера
- Сидней, Австралия
- Ривьера Майя, Мексика
- Афинская Ривьера, Греция
- Которский залив, Черногория
Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet также назвал лучшие места на планете, чтобы бюджетно провести медовый месяц.
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