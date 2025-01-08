Возглавил рейтинг остров Самуй в Таиланде.

Если романтическими путешествиями просто в отпуск уже никого не удивить, то выездые свадьбы в экзотических местах случаются гораздо реже. Тем не менее, именно такое торжество навсегда остается в памяти.

Туристический эксперт Мид МакГрат в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвал лучшие места на планете, чтобы сыграть незабываемую свадьбу.

Возглавил рейтинг остров Самуй в Таиланде с его тропическими закатами, свежими морепродуктами и нетронутыми пляжами.

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"Ко Самуи – идеальное место для пар, которые ищут более уединенное, тихое место, но при этом имеют возможность отпраздновать свадьбу на пляже или с видом на океан. Погода здесь отличается от остальной части страны – все еще хорошая в середине года, в то время как на Пхукете и Краби наступает сезон муссонов", – грассказала основатель свадебного агентства Wonders & Weddings Ваннида Касивонг.

Второе место в списке занял французский город Марсель, который в последнее время пользуется все большей популярностью и перетягивает на себя туристов из переполненного Парижа.

Замыкает тройку четвертый по величине город Марокко Марракеш на севере Африки – еще одно "горячее" направление, которое привлекает все больше путешественников, желающих получить яркие впечатления по доступной цене.

8 лучших мест в мире, чтобы пожениться:

Остров Самуй, Таиланд Марсель, Франция Марракеш, Марокко Португальская Ривьера Сидней, Австралия Ривьера Майя, Мексика Афинская Ривьера, Греция Которский залив, Черногория

Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet также назвал лучшие места на планете, чтобы бюджетно провести медовый месяц.

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