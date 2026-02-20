Эти знаки Зодиака ждет триумф во всех делах в ближайшее время

В перечне есть представители знака Овен.

С 20 февраля 2026 года три знака Зодиака смогут рассчитывать на заслуженный успех. Фаза растущей Луны в Овне наделяет энергией для активных действий и позволяет доводить начатое до конца, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Лунный транзит вдохновляет смело проявлять инициативу и принимать решения, которые раньше могли казаться сложными. Каждое достижение, пусть даже небольшое, укрепляет веру в свои силы и побуждает к более смелым действиям, постепенно открывая путь к значимым результатам.

Эта энергия будет особенно благоприятна для знаков, которые готовы действовать и проявлять решимость.

Овен

Вы больше не ждёте одобрения со стороны; теперь вы сами выбираете путь и действуете в соответствии со своими внутренними ориентирами. Эта самостоятельность и смелость создают импульс, который позволяет достигать значимых целей. Благодаря растущей Луне в вашем знаке, вы ощущаете, что любое ваше действие имеет значение, а даже малые успехи укрепляют уверенность и дают мотивацию для больших прорывов. Вы движетесь вперёд без колебаний, и результат ваших усилий становится видимым почти сразу.

Лев

Ваша энергия направлена на воплощение амбициозных планов, а растущая Луна в Овне помогает доводить задумки до практических результатов. Вы оказываетесь в центре внимания, и ваши способности замечают окружающие. Энергия этого периода открывает перед вами новые возможности, и вы умеете использовать их с максимальной пользой. Малые шаги ведут к большим достижениям, а ваша харизма и энтузиазм делают процесс естественным. Ваше видение успеха становится ясным, и вы понимаете, что заслуженный результат – это именно то, что вы создали своими усилиями.

Дева

Иногда самое трудное – начать, но растущая Луна в Овне поддерживает инициативу и укрепляет смелость. Любая деятельность, которую вы откладывали, сегодня получает шанс реализоваться. Ваши внутренние изменения последних недель выходят на первый план, и вы ощущаете силу и стойкость, которые помогают преодолеть любые препятствия. Малые успехи превращаются в значимый прогресс, а ваша уверенность в себе возрастает. Ваши усилия подтверждаются результатами, и это чувство придает сил для будущих достижений.

