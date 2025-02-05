Для многих соло-туристов путешествие является отличным способом организовать себе романтическое приключение – от краткосрочного курортного романа до знакомства с родственной душой для долгих отношений. Ведь где еще у них есть возможность встретить человека с похожими интересами за пределами своего постоянного круга общения?
Журнал о туризме и развлечениях Time Out провел свое собственное исследование, чтобы установить лучшие и худшие города мира для романтических знакомств в 2025 году. Для этого эксперты издания опросили местных жителей в популярных туристических городах по всему миру.
Лучшим городом мира для того, чтобы с кем-то познакомиться, был признан город Мумбай в Индии – 72% жителей крупнейшего индийского города признали, что в нем легдо найти любовь.
Второе место с 69% положительных ответов заняла китайская столица Пекин, а третья строчка досталась столице Индонезии Джакарте – у нее 66% одобрения со стороны местных жителей.
Тем временем, из европейских городов в топ-10 попала лишь нидерландская столица Амстердам, с 56% положительных ответав разделившая седьмое-восьмое места с Новым Орлеаном в США.
10 лучших городов мира для поиска любви в 2025 году
- Мумбаи, Индия (72%)
- Пекин, Китай (69%)
- Джакарта, Индонезия (66%)
- Шанхай, Китай (65%)
- Медельин, Колумбия (64%)
- Абу-Даби, ОАЭ (63%)
- Новый Орлеан, США (56%)
- Амстердам, Нидерланды (56%)
- Бангкок, Таиланд (54%)
- Кейптаун, Южная Африка (53%)
А вот худшим для романтических знакомст эксперты признали испанский город Бильбао – только 14% местных жителей признали, что в городе можно легко встретить партнера для романтических отношений.
10 худших городов мира для поиска любви в 2025 году
- Бильбао, Испания (14%)
- Токио, Япония (21%)
- Гонконг (23%)
- Марсель, Франция (25%)
- Лос-Анджелес, США (26%)
- Нью-Йорк, США (26%)
- Брисбен, Австралия (28%)
- Лондон, Великобритания (28%)
- Сидней, Австралия (29%)
- Вена, Австрия (31%)
Как сообщал УНИАН, ранее блогерша дала три совета соло-путешественницам, как отпугнуть нежелательных ухажеров.
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