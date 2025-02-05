Индийский Мумбай признали лучшим городом для поиска любви / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Для многих соло-туристов путешествие является отличным способом организовать себе романтическое приключение – от краткосрочного курортного романа до знакомства с родственной душой для долгих отношений. Ведь где еще у них есть возможность встретить человека с похожими интересами за пределами своего постоянного круга общения?

Журнал о туризме и развлечениях Time Out провел свое собственное исследование, чтобы установить лучшие и худшие города мира для романтических знакомств в 2025 году. Для этого эксперты издания опросили местных жителей в популярных туристических городах по всему миру.

Лучшим городом мира для того, чтобы с кем-то познакомиться, был признан город Мумбай в Индии – 72% жителей крупнейшего индийского города признали, что в нем легдо найти любовь. 

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Второе место с 69% положительных ответов заняла китайская столица Пекин, а третья строчка досталась столице Индонезии Джакарте – у нее 66% одобрения со стороны местных жителей.

Тем временем, из европейских городов в топ-10 попала лишь нидерландская столица Амстердам, с 56% положительных ответав разделившая седьмое-восьмое места с Новым Орлеаном в США.

10 лучших городов мира для поиска любви в 2025 году

  1. Мумбаи, Индия (72%)
  2. Пекин, Китай (69%)
  3. Джакарта, Индонезия (66%)
  4. Шанхай, Китай (65%)
  5. Медельин, Колумбия (64%)
  6. Абу-Даби, ОАЭ (63%)
  7. Новый Орлеан, США (56%)
  8. Амстердам, Нидерланды (56%)
  9. Бангкок, Таиланд (54%)
  10. Кейптаун, Южная Африка (53%)

А вот худшим для романтических знакомст эксперты признали испанский город Бильбао – только 14% местных жителей признали, что в городе можно легко встретить партнера для романтических отношений.

10 худших городов мира для поиска любви в 2025 году

  1. Бильбао, Испания (14%)
  2. Токио, Япония (21%)
  3. Гонконг (23%)
  4. Марсель, Франция (25%)
  5. Лос-Анджелес, США (26%)
  6. Нью-Йорк, США (26%)
  7. Брисбен, Австралия (28%)
  8. Лондон, Великобритания (28%)
  9. Сидней, Австралия (29%)
  10. Вена, Австрия (31%)

Как сообщал УНИАН, ранее блогерша дала три совета соло-путешественницам, как отпугнуть нежелательных ухажеров.

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