Бутылка с зажигательной смесью по сравнению с серьезным ЗРК: эксперт об украинской ПВО 'Шершень'

Для Украины главное – насытить оборону комплексами, способными отражать ракетные атаки, отметил Романенко.

12 февраля 2026 года на официальном видео от NAUDI с оборонной выставки World Defense Show 2026, проходящей в Эр-Рияде, Украина представила систему противовоздушной обороны "Шершень". Отмечается, что ее испытали уже на пяти типах ракет, как отечественного, так и западного производства.

Что известно о системе ПВО "Шершень", какие задачи она может выполнять для защиты неба над Украиной и способна ли она глобально изменить ситуацию для украинской ПВО, УНИАН спросил у Валерия Романенко – авиаэксперта, ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации.

Что на данный момент известно о ПВО "Шершень" и насколько она может усилить украинскую систему ПВО?

Видео дня

"Шершень" – это самый простой радар с самолета-истребителя. Его поставили на платформу, которая обеспечивает ему обзор. Самолет-истребитель сам может крутиться в воздухе, а радар у него видит ограниченный сектор в носовой части, такой конус, как карандаш. Для того, чтобы радар нормально работал, он должен работать на 360 градусов.

Поэтому ему сделали, во-первых, поворотную платформу, которая способна вращать радар на 360 градусов, или поворачивать на нужный угол. И, скорее всего, этот радар работает так, как работает радар системы БУК, то есть секторно. А для того, чтобы он мог лучше видеть объекты на малой высоте, его поднимают на платформу. Чем выше поднимается антенна радара, тем дальше она работает, тем лучше она видит цели на малых высотах.

То есть здесь подход похож на тот, который РФ использует для защиты Москвы, поднимая свои средства ПВО на башни?

Да, но они ставили просто на зенитные платформы: снимают танки Т-34, а вместо них ставят зенитные системы. А можно поднять, собственно, сам радар. Ведь ракету можно запускать хоть из-под земли. Главное, чтобы радар видел, куда она полетит, потому что он направляет ракету.

Здесь простая радарная станция, которая либо вращается, либо работает на 360 градусов, но, скорее всего, насколько я вижу по фотографиям, она работает секторно. То есть, ее вращают в каком-то направлении, и конус работает именно в этом направлении.

Далее сделали универсальную пусковую с переходниками. На пусковых с фото, например, видны ракеты Р-27 украинского производства. Также, скорее всего, можно будет использовать ракеты Р-60 или ракеты Р-73 тоже украинского производства. Кроме того, нам Великобритания обещала большое количество ракет Martlet. Они гораздо меньшей дальности. Но их обещают в большом количестве. Поэтому идет унификация по ракетам. Кроме того, возможно, дали возможность отстрелять американские Sidewinder. Или французские ракеты, у них есть Super R 530.

То есть это такая универсальная пусковая, на которой путем замены пилона под соответствующую ракету можно запускать несколько типов ракет: есть основная пусковая рейка, под нее подвешивается конкретный пилон от конкретной ракеты. И таким образом можно не привязываться к отдельному типу ракет.

Создание универсальной пусковой установки – это распространенная практика на рынке или скорее уникальная?

Нет, это история уникальная и она не очень хорошая. Потому что эти ракеты должны использоваться очень быстро. Или их нужно подвозить, регулярно нужно иметь транспортно-заряжающую машину. Потому что в целом зенитные ракеты поставляются в контейнерах, которые обеспечивают их сохранность в течение длительного времени.

Но насколько известно, в комплексе к этой ПВО идет не только радар и пусковая установка. Скорее всего, речь идет о подвижной пусковой установке в грузовике, потому что здесь не очень тяжелые ракеты. Но в составе комплекса предусмотрены транспортно-заряжающие машины.

Под какие цели может использоваться эта система ПВО? Речь идет о противодействии "Шахедам" или ракетам?

В "Шахеды" мы ракетами не стреляем. Или стреляем теми ракетами, которые у нас в большом количестве. Например, уже упомянутыми Martlet. Но посчитаем – в последнее время у нас было три крупных налета с использованием около 400 "Шахедов". Представьте, что мы бы для них всех использовали Martlet, которые нам обещают передавать до тысячи в год.

Поэтому в качестве исключения, эта система ПВО может работать по "Шахедам". Но в основном она предназначена для того, чтобы сбивать российские крылатые ракеты. По баллистике эта система не может работать, потому что она простая, слишком примитивная. А по крылатым ракетам она спокойно сможет работать.

Если говорить о количестве – сколько таких систем ПВО способна произвести Украина?

У нас огромное количество истребителей МиГ-29, которые летать уже не смогут. Они уже корни пустили в землю давно, а вот радары у них есть. И таких истребителей у нас минимум полсотни стояло. Я думаю, что если с тех, что списывались и ушли на слом, тоже снимали радары, то и сотня будет. И мы могли к этому моменту создать если не сотню, а 50 таких комплексов, расставить их на всех углах, где только возможно. Я об этом говорю с 2023 года, но этот комплекс появился только сейчас.

Здесь нет ничего сложного, это изделия военного времени. Это такая себе бутылка с зажигательной смесью, по сравнению с серьезным зенитным комплексом.

Как пример – во время Второй мировой войны были ручные противотанковые гранаты, которые бросали в танки. Они сложные, некоторые были с магнитами, которые прилипали к танкам. Были кумулятивные, которые пробивали броню танка. А были "коктейли Молотова": бутылка из-под лимонада закупоривалась, заливалась смесью бензина и машинного масла. И тоже выполняла подобные функции. И это было изделие военного времени, которое после окончания войны не использовалось. Комплекс "Шершень" – это также изделие военного времени. Как, кстати, и наши ракеты "Фламинго". То есть это то, что нам необходимо на данном этапе войны.

Возвращаясь к задачам такого комплекса – может ли он глобально решить проблему российских крылатых ракет? Речь идет о точечном усилении отдельных участков?

У нас какое решение ни было бы – главное, чтобы оно было на пользу. Точечные, глобальные, областные, районные, главное – чтобы мы насытили нашу оборону комплексами, которые способны отражать атаки российских крылатых ракет. Потому что вы же видите, что они сделали с нашей энергетикой. Что они делают с нашими предприятиями, с теплоснабжением. А еще у нас есть и оборонные предприятия, которые нужно защищать. Четыре таких комплекса, даже пара таких комплексов, они способны защитить какие-то предприятия, какой-то важный мост, какой-то аэродром.

У них будет априори малая дальность, и по высоте, и по дальности у них будут ограничения. Но они реально способны сбивать крылатые ракеты, другие объекты не маневренные, которые в основном летят прямолинейно, не могут резко менять направление движения и скорость. И такие системы могли бы очень нам помочь.

Если говорить более обще о защите украинского неба – есть ли у нас возможности создать систему ПВО не в виде изделия военного времени, а такую, которая станет конкурентоспособной и в перспективе?

У нас нет такой возможности. Точнее, создать можно что угодно. Но к ним нужны ракеты, тоже собственные. А собственные зенитные ракеты – можно использовать ракеты на базе Р-27, но нам нужны ракеты, которые хотя бы похожи на те, которые используются в комплексах БУК. Чтобы они могли сбивать не только крылатые ракеты, а могли бы эффективно работать и по российским самолетам. И при этом дальность должна быть не менее 30 километров. И они должны быть очень устойчивы к радиопомехам.

Сейчас у нас нет просто технических возможностей. Даже если мы разработаем соответствующий комплекс с необходимыми требованиями устойчивости к РЭБ, по дальности, по высоте, у нас нет соответствующих ракет и нет предприятий, которые могли бы в полном цикле выпускать такие комплексы.

Мы можем забазироваться на какие-то элементы. Например, на радары какого-то западного производителя. Но мы будем тогда полностью от него зависимы. Потому что зенитно-ракетный комплекс – это сочетание радара, ракеты и пусковой установки. Мы пока способны выпускать пусковые установки, я надеюсь, и ракеты типа Р-27, которые даже не дотягивают до NASAMS.

справка Валерий Романенко Авиационный эксперт, ведущий сотрудник ГУ КАИ Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ). Он специализируется на истории авиации, современных авиационных технологиях и вопросах противовоздушной обороны. Как ученый и сотрудник музея, Валерий Романенко участвует в круглых столах и публичных мероприятиях НАУ, готовит доклады по истории авиастроения и просветительские материалы о выдающихся конструкторах. Благодаря сочетанию научной, экспертной и просветительской деятельности, Валерий Романенко является одним из самых заметных украинских специалистов в сфере авиации, к которому часто обращаются журналисты и общественные организации за разъяснением сложных вопросов безопасности и технологий.

Вас также могут заинтересовать новости: