Мексика, Марокко и Венгрия среди лучших бюджетных направлений для свадебного путешествия / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Для многих людей медовый месяц является отличным поводом для того, чтобы устроить себе приключение всей жизни. И далеко не всегда это обязательно должно быть дорогостоющее путешествие "как у знаменитостей".

Туристический эксперт Люк Уотерсон в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet определил места на планете, где можно провести идеальный медовый месяц не за все деньги мира.

"Свадьба – дело дорогое, и после всех этих торжеств вам, возможно, не захочется сорить деньгами. Ваш первый отпуск в качестве супружеской пары не должен опустошить ваш бюджет", – предупреждает опытный путешественник. 

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Девять прекрасных направлений для свадебного путешествия

  1. Ривьера Майя (Канкун, Тулум), Мексика
  2. Гоа или Керала, Юго-Западная Индия
  3. Марракеш, Марокко
  4. Гавана, Куба
  5. Будапешт, Венгрия
  6. Крит, Греция
  7. Луанг Прабанг, Лаос
  8. Северо-Западное нагорье, Шотландия
  9. Буэнос-Айрес, Аргентина

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали "золотые правила" идеального медового месяца.

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