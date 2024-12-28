Для многих людей медовый месяц является отличным поводом для того, чтобы устроить себе приключение всей жизни. И далеко не всегда это обязательно должно быть дорогостоющее путешествие "как у знаменитостей".
Туристический эксперт Люк Уотерсон в своем блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet определил места на планете, где можно провести идеальный медовый месяц не за все деньги мира.
"Свадьба – дело дорогое, и после всех этих торжеств вам, возможно, не захочется сорить деньгами. Ваш первый отпуск в качестве супружеской пары не должен опустошить ваш бюджет", – предупреждает опытный путешественник.
Девять прекрасных направлений для свадебного путешествия
- Ривьера Майя (Канкун, Тулум), Мексика
- Гоа или Керала, Юго-Западная Индия
- Марракеш, Марокко
- Гавана, Куба
- Будапешт, Венгрия
- Крит, Греция
- Луанг Прабанг, Лаос
- Северо-Западное нагорье, Шотландия
- Буэнос-Айрес, Аргентина
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали "золотые правила" идеального медового месяца.
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