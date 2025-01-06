Возглавил рейтинг довольно очевидный выбор – островное государство Мальдивы.

Для многих пар романтические путешествия являются важной составляющей счастливых отношений. И многое здесь зависит от правильного выбора места для отдыха.

Эксперты туристического журнала Condé Nast Traveler назвали лучшие направления в мире, куда можно отправиться в отпуск парой в 2025 году.

Возглавил рейтинг довольно очевидный выбор – островное государство Мальдивы, расположенное в Южной Азии на группе коралловых островов на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана.

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"Взрывы конфетти из разноцветных тропических рыб в прозрачных лагунах, свежеприготовленные завтраки, доставляемые к вашему личному бассейну на плавающих подносах, потягивание утреннего кофе, пока манта парит у вас под ногами, – это мечта о медовом месяце и восхваленная реальность поездки на Мальдивы", – поясняют эксперты издания.

При этом авторы рейтинга отмечают, что на Мальдивах доступны множество отелей мирового класса, расположенных на собственных частных островах, с ультрасовременными спа-салонами и многочисленными ресторанами, среди пышных джунглей, нетронутых пляжей и коралловых рифов.

Второе место в списке досталось мегапопулярному греческому отсрову Санторини, а третье – французской столице Парижу, которую многие считают самым романтическим городом на планете.

10 лучших мест в мире для романтического путешествия в 2025 году

Мальдивы Остров Санторини, Греция Париж, Франция Марракеш, Марокко Рим, Италия Бали, Индонезия Пхукет, Таиланд Тулум, Мексика Амальфитанское побережье, Италия Маврикий

Как сообщаел УНИАН, ранее Lonely Planet назвал лучшие места на планете, чтобы бюджетно провести медовый месяц.

Тем временем, эксперты издания Condé Nast Traveller собрали несколько полезных советов, которые помогут туристам спланировать идеальный медовый месяц.

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