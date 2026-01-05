Микропенсия – новый тренд среди молодых туристов: самые популярные направления

Зумеры и миллениалы все чаще берут длительную паузу в работе и отправляются путешествовать.

Из года в год в туристической отрасли появляются новые тренды. И активнее всего их внедряют молодые путешественники.

Как пишет Euronew Travel, среди зумеров и миллениалов все большей популярностью пользуется формат отдыха "микропенсия".

Что такое микропенсия

После многих лет культа успешности, многие молодые люди не хотят ждать традиционного пенсионного возраста, чтобы познакомиться с миром. Поэтому они берут длительную паузу в работе, от нескольких месяцев до года, и отправляются путешествовать.

Часто такие поездки совершаются несколько раз, задолго до традиционного пенсионного возраста, и направлены на предотвращение выгорания, перезагрузку перед серьезными карьерными или жизненными переменами, получение новых впечатлений, реализацию хобби и многое другое.

Учитывая тревожно высокий уровень выгорания в мире и то, что традиционные жизненные этапы, такие как возможность купить дом, становятся все менее доступными для многих молодых работников, микропенсии являются для них способом достижения большего баланса между работой и личной жизнью, а также личной самореализации.

"Молодые поколения уделяют больше внимания благополучию и опыту, чем традиционным формам профессионального роста. Модели работы также изменились: гибридные роли, удаленная работа и портфельные карьеры значительно упрощают возможность делать перерывы между должностями или временно переезжать. Повышение уровня стресса означает, что запланированные периоды отдыха все чаще рассматриваются как необходимые для долгосрочной продуктивности", – пояснил Euronews директор по маркетингу компании Dragonpass Эндрю Харрисон-Чинн.

Иногда такие поездки могут сочетаться с фрилансом, удаленной или частичной работой, пока принимается решение о более масштабном карьерном развитии.

"Маршруты становятся длиннее и медленнее, планирование более гибкое, а места назначения выбираются с учетом сочетания образа жизни, транспортной доступности и доступа к оздоровительным услугам. Путешественники думают не только о том, куда они едут, но и о том, как будет ощущаться вся поездка, включая пребывание в аэропорту", – отметил Харрисон-Чинн.

Согласно данным платформы рекрутингового маркетинга Joveo, более 10% работников рассматривали возможность перехода на микропенсию к середине 2025 года. Другой опрос, проведенный SideHustles.com, показал, что 54% респондентов считают, что микропенсия предотвращает выгорание.

Где проводят микропенсию молодые туристы в 2026 году

Бангкок, Таиланд

Столица Таиланда – один из лучших городов для микропенсии, главным образом благодаря относительно низкой стоимости жизни. При этом город предлагает высококачественные и доступные основные услуги, включая медицину. Это позволяет более эффективно использовать бюджет, обеспечивая более длительный и насыщенный отдых, одновременно снижая стресс.

Ханой, Вьетнам

Вьетнамская столица – еще один отличный вариант для тех, кто совмещает микропенсию с работой фрилансера или удаленкой, пока обдумывает свой следующий шаг. Многие районы города удобны для пеших прогулок и компактны, а благодаря озерам здесь относительно прохладнее и приятнее, чем в других центрах Юго-Восточной Азии. Помимо чрезвычайно низкой стоимости жизни, Ханой предлагает отличный интернет и развитую инфраструктуру, а также гостеприимное и отзывчивое сообщество экспатов.

Лиссабон, Португалия

Португальская столица – один из лучших вариантов для микропенсии для тех, кто не хочет покидать Европу. Город подкупает своим солнечным климатом, безопасностью и культурой. Он также предлагает отличное и доступное здравоохранение и дешевле, чем другие крупные европейские города, такие как Лондон, Париж и Дублин. При этом Лиссабон довольно удобен для пеших прогулок, имеет отличное транспортное сообщение, ​​а также обеспечивает доступ к англоговорящему профессиональному и местному сообществу.

Будапешт, Венгрия

Венгерская столица – еще одно недорогое, экологичное и богатое культурой место для представителей поколения Z, приезжающих на короткие отпуска в рамках микропенсии. Город предлагает высококачественные рестораны, жилье и развлечения по ценам, значительно ниже, чем в Западной Европе, а также отличный общественный транспорт и хорошие медицинские учреждения.

Ташкент, Узбекистан

Узбецкая столица, часто обходимая вниманием по сравнению с более популярными европейскими и юго-восточноазиатскими направлениями, является быстро развивающимся центром микропенсионного туризма в Центральной Азии. Доступный по цене и с богатой историей, город предлагает яркую, но уникальную атмосферу с хорошими цифровыми услугами и транспортной инфраструктурой.

Другие необычные привычки туристов-зумеров

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты установили, что молодые путешественники все чаще полагаются на искусственный интеллект при планировании своих путешествий.

Кроме того, зумеры в последнее время препочитают отказываться от алкоголя в путешествиях, в том числе перед посадкой на самолет.

При этом они все больше выбирают для отдыха европейские городские поездки, отказываясь от пакетных туров.

