Туристка впервые посетила Колумбию и рассказала о своих досадных ошибках в стране

Американка признала, что недостаточно подготовилась к своей первой поездке в Колумбию.

Колумбия, у многих до сих пор ассоциирующая с наркокартелями, отчаянно стремится привлечь туристов, уверяя, что страна может показать намного больше. Ради этого там даже задумались над тем, чтобы запретить продажу сувениров з Пабло Эскобаром.

При этом аналитики отмечают, что усилия по промоции колумбийского туризма постепенно окупаются. Путешественников привлекает пышная местная природа, круглогодичное тепло, самобытная культура и слабая местная валюта.

Американская журналистка Дженнифер Адамс не смогла устоять перед всем этим и отправилась в Колумбию со своим партнером. Однако позже в своем блоге для Business Insider она признала, что недостаточно подготовилась к путешествию и поэтому допустила несколько досадных ошибок, повлиявших на отдых.

"Я не знала, чего ожидать от своей первой поездки в Колумбию, но мои восемь дней в стране были теплыми, пляжными и просто сказочными. Просмотрев десятки туристических блогов и посоветовавшись с друзьями, мы с партнером составили маршрут, который, как мы надеялись, обеспечит нам приятное сочетание отдыха и приключений", – отметила Дженнифер.

В частности она рассказала, что первые три ночи они провели в портовом городе на побережье Карибского моря Картахене, затем две ночи отдохнули на пляжном острове Бару примерно в часе езды от Картахены, а завершили путешествие двумя ночами в Медельине, втором по величине городе страны, расположенном в Андах.

"Хотя поездка получилась фантастической, определенно есть вещи, которые я могла бы сделать лучше при планировании маршрута и исследовании страны", – призналась девушка.

В Колумбию нужно брать больше наличных

По словам Дженнифер, во время поездки у нее неоднократно возникали проблемы из-за нехватки наличных.

"Обычно в путешествиях принято иметь при себе немного наличных, но во всех трех городах, которые я посетила, мне понадобилось немного больше, чем я ожидала. Хотя в крупных торговых центрах и дорогих ресторанах принимали кредитные карты, многие небольшие магазины и уличные торговцы принимали только наличные", – вспоминает она.

Также девушка рассказала, что они рассчитывали расплатиться картой за проезд в местном поезде, но считыватель карт на одной из станций не работал, поэтому им пришлось снимать наличные в ближайшем банкомате – комиссия там оказалась выше стоимости билета.

Важно правильно рассчитывать время для знакомства с каждым городом

Дженнифер констатировала, что одной ночевки на острове Бару было бы вполне достаточно, тогда как Медельину стоило выделить больше времени.

"Многие путеводители рекомендуют посетить острова Росарио, архипелаг из более чем 20 островов, расположенный примерно в часе езды на лодке от побережья Картахены. Из всех островов мы слышали, что самыми популярными среди туристов являются Исла-Гранде и Исла-Бару. Мы выбрали последний и провели там две ночи", – вспоминает она.

И хотя, по ее словам, Бару определенно оправдал их ожидания – кристально чистая вода, белоснежные пляжи и невероятно свежие морепродукты создавали ощущения рая, им также показалось, что на Бару, помимо простого отдыха на пляже, больше делать нечего.

"По сравнению с некоторыми другими местами, которые мы посетили, там было мало магазинов, ресторанов и баров. Как бы ни было красиво, к концу пребывания там нам стало немного скучно. Оглядываясь назад, можно сказать, что короткой однодневной поездки было бы достаточно, чтобы осмотреть все достопримечательности Бару", – отметила она.

Вместе с тем, Дженнифер признала, что они не учли должным образом время в пути между вторым и третьим пунктами назначения, поэтому у них было всего две ночи в Медельине.

"Этого времени явно недостаточно. За то время, что у нас было, я посетила Ботанический сад Медельина и Музей Антиокии. Я также исследовала город, прокатившись на канатной дороге, которая предлагала потрясающие виды на горные кварталы города с высоты птичьего полета. Из трех мест, которые я посетила, мне показалось, что в Медельине больше всего достопримечательностей, и я жалею, что не смогла посетить такие места, как Музей и сады Эль-Кастильо, Медельинский музей современного искусства, парк Арви и рынок Меркадо-дель-Рио", – поделилась впечателниями авторка.

При этом она добавила, что с удовольствием провела бы в городе хотя бы четыре полных дня.

Стоит лучше исследовать природу Колумбии

"Колумбия – одна из самых биоразнообразных стран мира, поэтому увидеть ее природную красоту просто необходимо. Хотя нам удалось насладиться прекрасными островами и подышать свежим воздухом в ботаническом саду, мне бы очень хотелось увидеть больше природы и дикой жизни страны. Как я позже узнала из разговоров с таксистами и сотрудниками отелей, в стране есть множество возможностей для активного отдыха на природе, вдали от проторенных туристических маршрутов", – констатировала Дженнифер.

По ее словам, во время своей следующей поездки в Колумбию она обязательно совершим однодневную поездку в Гуатапе с его невероятными пешеходными маршрутами и грязевой вулкан Эль-Тотумо. Также ей хотелось бы принять участие в дегустации на местной кофейной плантации.

Почему туристам стоит обратить внимание на Колумбию

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее колумбийский город Медельин, также известный как "город вечной весны", признали самым "зеленым" городом планеты.

Тем временем, эксперт Lonely Planet по странаю Южной Америки Майра Перальта советовала туристам посетить столицу Колумбии Боготу, чтобы максимально погрузиться в богатую гастрономическую культуру континента.

