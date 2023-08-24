Лучшей страной для экспатов признали Мексику, а худшей – Кувейт.

Новое исследование о жизни и работе за рубежом выявило лучшие и худшие страны для экспатов.

В свежем исследовании Expat Insider от крупнейшей в мире сеть эмигрантов Internations страны ранжировались на основе 56 аспектов жизни экспатов, от стоимости жизни до доступности жилья и высокоскоростного Интернета. В опросе приняли участие более 12 тысяч эмигрантов, представляющих 171 национальность и проживающих в 172 странах или территориях.

Лучшей страной мира для переезда по итогам опроса признали Мексику. Страна заняла первую строчку благодаря таким показателям, как дружелюбие местных жителей по отношению к иностранцам, уровень поддержки приезжих, доступность жилья и общая удовлетворенность финансовым состоянием.

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Вторую строчку заняла Испания, которую хвалили за культурную жизнь, условия для здоровья и спорта, климат и карьерные перспективы. Закрыла тройку лидеров Панама, где экспаты особенно довольны легкостью в обустройстве и гостеприимством со стороны местных жителей.

Топ-10 лучших стран мира для экспатов

1. Мексика

2. Испания

3. Панама

4. Малайзия

5. Тайвань

6. Таиланд

7. Коста-Рика

8. Филиппины

9. Бахрейн

10. Португалия

А вот худшей страной для переезда опрошенные экспаты назвали Кувейт – больше всего их огорчает отсутствие условий для досуга и строгие правила, мешающие гражданам самовыражаться и открыто говорить свое мнение.

Топ-10 худших стран мира для экспатов

53. Кувейт

52. Норвегия

51. Турция

50. Южная Корея

49. Германия

48. Южная Африка

47. Италия

46. Мальта

45. Новая Зеландия

44. Япония

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали лучшие города Европы для переезда в "поисках душевного благополучия". Возглавила топ датская столица Копенгаген. Также в топ-5 попали Вена, Стокгольм, Осло и Амстердам.

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