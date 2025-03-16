Некоторые вещи придется оставить за бортом.

Каждый, кто хоть раз летал на самолете, знает, что основной багаж всегда "летит" отдельно - в грузовом отсеке. В салон с собой можно брать только ручную кладь. Что нельзя провозить в ручной клади, а что можно - далее в материале.

Что можно брать в ручную кладь

Главные требования к сумке или рюкзаку, который вы планируете брать с собой в салон - вес до 10 кг и размер 55х40х20 см. Это приблизительные замеры, потому что у каждой авиакомпании могут быть свои пожелания - перед полетом лучше узнать их. В аэропорту никто не будет мерить ваш багаж линейкой, просто сотрудники могут попросить разместить сумку в специальном отверстии, и если она не влезет - придется или выкладывать вещи, или платить штраф.

Запомните, что можно провозить в ручной клади в самолёте:

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наличные деньги;

кредитные карты;

бумаги и документы;

планшет, ноутбук, смартфон, фототехнику;

ювелирные изделия и другие драгоценности;

хрупкие и ценные предметы.

Важно, что гаджеты и фотоаппарат не входят в правила для багажа (про размер и вес), но должны быть в специальных сумках. Также вы можете взять с собой в самолет пальто или куртку, букет цветов, детскую коляску и питание, костыли, костюм в чехле, колбасу, сыр, бутерброды, батончики, орехи и сухофрукты, булочки.

Можно ли провозить таблетки в ручной клади без упаковки

Правила большинства авиалиний гласят, что можно провозить в ручной клади в самолете любые таблетки, которые могут вам пригодиться во время полета. В салон можно взять с собой:

сиропы, капли для глаз, спреи для носа и другие безрецептурные лекарства;

рецептурные препараты (при себе иметь рецепт);

раствор для контактных линз;

раствор соли;

антисептические средства, в составе которых есть меньше 70% спирта.

Также разрешено провозить иглы, если они используются для ввода лекарства, глюкометры, ингаляторы, кислородные баллоны. Любые болеутоляющие средства, а также пластыри и салфетки разрешены, но не берите больше пяти упаковок одного препарата.

Желательно упаковывать все лекарства в оригинальные коробки, а при себе иметь рецепты для соответствующих типов препаратов. Если оригинальных упаковок нет, то сложите все в прозрачный зип-пакет - иногда сотрудники авиакомпаний проверяют его содержимое, иногда нет.

Сколько жидкости можно брать в ручную кладь

Частые пассажиры различных авиалиний знают, что можно перевозить в ручной клади напитки, однако и к ним предъявляют требования. Для того чтобы у вас не было проблем, запомните, сколько мл можно брать в ручную кладь - несколько бутылок по 100 мл в каждой, при этом общий объем - максимум 1 литр. В багаже может быть любое количество емкостей, главное, чтобы оно не превышало разрешенного на территории той страны, куда вы летите.

ВАЖНО: под термином "жидкость" авиакомпании подразумевают не только напитки. Это все "текучее" - кремы, лосьоны, зубные пасты, гели, шампуни, даже тушь для ресниц и блеск для губ.

Также учтите, что сотрудники таможенного контроля считают объем емкости по надписи, а не по оставшемуся количеству. То есть если у вас 150 мл бутылка геля для душа, в которой меньше половины, вам придется ее оставить. Никто не будет измерять, сколько мл осталось внутри - посчитают как 150.

Если вы захотите посетить Duty Free, то на все, что вы там купите, не будет распространяться правило про 100 мл. Но не забудьте наклеить чек прямо на бутылку и не открывайте напиток.

Что нельзя брать в ручную кладь

Кроме списка разрешенных продуктов, товаров и напитков, есть и то, что нельзя брать в самолет в ручную кладь. Под запрет попало холодное и огнестрельное оружие, токсичные и легковоспламеняющиеся жидкости, взрывчатка, пилочка для ногтей, мультитул, ножницы и штопор. Правила относительно ножей зависят от авиакомпании - некоторые разрешают брать в салон такой предмет, только длина лезвия меньше шести сантиметров.

Несмотря на то что перевозить в ручной клади таблетки и другие медицинские препараты все-таки можно, для некоторых из них существуют ограничения. Например, запрещено брать с собой в самолет наркотики и любые сильные болеутоляющие на основе кодеина, диазепама, фенобарбитала, эфедрина или псевдоэфедрина, хлорфенамина малеата. Учитывайте, что у каждой конкретной страны могут быть свои правила относительно медикаментов. К примеру, в США нельзя вводить "Анальгин", а в Литву - "Корвалол", так что прежде чем лететь в то или иное государство, уточните таможенные правила.

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