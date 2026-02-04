Какую одежду не стоит надевать во время путешествия самолетом: эксперт дала рекомендацию

Для комфорта и безопасности лучше носить свободную или спортивную одежду.

При подготовке к путешествию есть несколько правил, которых стоит придерживаться. В частности, жена одного из пилотов Лори известна тем, что делится советами о путешествиях и недавно опубликовала несколько довольно важных рекомендаций, передает Express.

"В самолете я рекомендую не носить белую одежду. Я делала это дважды за 23 года, когда была женой пилота, и на джинсах остались пятна от багажа, который я доставала с верхних полок, и от пиццы, которую ел другой пассажир и пролил на сиденьях в зале вылета", - отметила она.

По ее словам, есть один вид одежды, который никогда не стоит носить во время путешествия самолетом.

Видео дня

"Не носите сложные комбинезоны. Почему? Потому что они сложные. Они добавят вам стресса, особенно в тесном, ограниченном пространстве туалета в самолете. Мой совет для путешествий - упакуйте эту одежду и не носите ее в самолете. Не носите жесткую кожу или жесткий деним, потому что они ограничивают кровообращение. Хотя я иногда ношу модные вещи, это видео будет посвящено удобной, эластичной и универсальной одежде, которую вам следует носить, а также нескольким вещам, которых следует избегать. Все это для того, чтобы мы могли максимально повысить ваш комфорт от посадки до получения багажа", - подчеркнула Лори.

В Express объяснили, что давление в салоне самолета вызывает вздутие живота, а жесткая ткань может ограничивать движения и повышать риск тромбоза глубоких вен. Поэтому для комфорта и безопасности лучше носить свободную или спортивную одежду.

Также есть несколько причин, почему не следует носить джинсовую одежду во время путешествия самолетом. По словам специалистов, тесная одежда может врезаться в тело, которое отекает из-за снижения давления в салоне.

"Кроме того, что это неудобно, тесная одежда также может ухудшать кровообращение, увеличивая риск тромбоза глубоких вен. Толстый деним и ремни также могут создавать проблемы на контрольно-пропускных пунктах. Другими словами, этого материала лучше избегать по разным причинам. Если вы все-таки носите джинсовую одежду, лучше выбирать только материалы с высокой эластичностью", - посоветовали в материале.

Поэтому людям рекомендуют носить в самолете более удобную одежду, к примеру, спортивные штаны или леггинсы.

Другие советы туристам

Ранее эксперт развенчал шесть мифов об экономии на авиабилетах, которые на самом деле не работают. По его словам, речь идет о режиме инкогнито, бронировании вечером, компенсации от авиакомпаний и других "лайфхаках".

Также эксперт рассказала, как забронировать место в самолете, чтобы рядом с вами никто не сидел. В частности, при бронировании она советует искать ряд с тремя местами и выбирать место у окна и прохода.

Вас также могут заинтересовать новости: