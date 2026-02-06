Эксперты рассказали, какие вещи разрешено и запрещено забирать из гостиничного номера

Эксперты отмечают, что некоторые вещи в номерах отеля можно забрать с собой, тогда как за другие - придется платить.

Номера отелей наполнены мелкими предметами, которые помогают сделать пребывание более приятным, и многие из них легко поместятся в чемодан. Отели не выдают списки вещей в номерах и не указывают, что является бесплатным, а что нет. Поэтому The Independent попросил ряд экспертов поделиться своими советами.

"Тапочки обычно считаются одноразовыми и их можно брать с собой", - отельер Брендон Крудап.

Эксперт Дайан Готтсман добавила, что туалетные принадлежности также входят в список безопасных вещей.

"Моя любимая бесплатная вещь в отеле - это высококачественный, прекрасно пахнущий маленький флакончик лосьона для тела, который входит в набор бесплатных вещей, стоимость которых включена в цену номера", - добавила она.

По ее словам, другие предметы, которые гости отеля любят брать с собой, – это маленькие флаконы шампуня и кондиционера, а также крошечные мыльца, которые придают ручной клади приятный запах.

Кроме этого, блокноты, открытки и ручка с логотипом отеля, а также пластиковые пакеты для химчистки – это другие вещи, которые, по словам Готтсман, гости могут забрать с собой при выезде.

Она добавила, что специальные кофейные капсулы и чайные пакетики также можно забрать. Если при заселении в номере вас ждет корзина с лакомствами и запиской от отеля, то их остатки можно брать с собой при выезде.

Однако, как говорится в публикации, есть некоторые вещи в номере, которые непонятно, бесплатны ли они или за них нужно платить. Например, Готтсман поделилась, что если на бутылке с водой указано "бесплатно", то платить не нужно. Однако закуски, размещенные вне мини-бара, такие как чипсы, конфеты и мини-бутылки шампанского, могут быть платными.

"Халаты, хотя и очень популярны, как правило, не предоставляются бесплатно. Если вы возьмете один, его обычно добавят к вашему счету. Если вы все-таки хотите халат, в большинстве отелей есть дополнительные запасы, которые можно приобрести", - пояснил Крудап.

В его список "категорически запрещенных вещей", которые нельзя забирать, входят полотенца, подушки, подставки под чашки, пульты дистанционного управления и батарейки от пультов.

Готтсман добавила, что это же касается кофемашин, зонтиков, чашек и ложек, чайников, книг и мешков для белья из льна в шкафу с красивой монограммой на передней части.

Одним из основных принципов, по словам Готтсман, является то, что "если предмет прикручен к стене или висит, его категорически нельзя брать".

