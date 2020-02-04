Поездка за границу: необходимые прививки и аптечка туриста
Собираясь в новую страну нужно в первую очередь позаботиться о своем здоровье. В путешествиях по всему миру ты можешь встретить не только удивительных попутчиков и увлекательные истории, но и клещевой энцефалит, и желтую лихорадку, и многое другое малоприятное заболевание. Готовиться к таким встречам надо заранее. Рассказываем, в каких странах какие прививки нужны.
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Прививки при выезде за границу
Важно помнить в первую очередь: в среднем прививки нужно делать как минимум за 10 дней до поездки (за это время успеет сформироваться иммунитет), но в некоторых случаях прививка включает в себя два этапа – тогда нужно начинать готовиться за два-три месяца. Если ты собираешься сделать несколько прививок, также планируй это заранее – между разными прививками тоже должен быть промежуток в месяц.
Обязательной из приведенного списка прививок является прививка от желтой лихорадки – при пересечении границы могут потребовать справку о ее проведении.
От каких заболеваний прививаемся:
- Гепатит А – вирусная инфекция, передается через воду и еду, поражает желудочно-кишечный тракт.
- Гепатит B – вирусная инфекция, передается через кровь и биологические жидкости (половые контакты, медицинские процедуры), поражает печень.
- Брюшной тиф – бактериальная инфекция, передается через воду и еду, поражает желудочно-кишечный тракт и внутренние органы.
- Дифтерия – бактериальная инфекция, передается воздушно-капельным путем, поражает ротоглотку, гортань, бронхи; может вызывать отек и тяжелую интоксикацию.
- Столбняк – бактериальная инфекция, передается контактным путем (загрязненные ссадины и раны), поражает нервную систему, вызывает тяжелые судороги.
- Бешенство – вирусная инфекция, передается через укусы зараженных животных, поражает нервную систему, вызывая энцефалит.
- Желтая лихорадка – вирусная инфекция, передается через укусы комаров, вызывает сильную интоксикацию и поражение печени и почек.
- Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, передается через укусы клещей, вызывает сильную интоксикацию, поражает головной и спинной мозг.
- Японский энцефалит – вирусная инфекция, передается через укусы комаров, поражает головной мозг и мозговые оболочки.
- Менингококковая инфекция – бактериальная инфекция, передается воздушно-капельным путем, вызывает сильную интоксикацию и воспаление оболочек головного мозга.
- Малярия – инфекционное заболевание, передается через укусы комаров, поражает печень и селезенку, вызывает сильную интоксикацию. Прививки от малярии нет, но есть препараты, которые нужно принимать, чтобы не заболеть. Дозировка и длительность такой профилактики зависят от конкретной страны – подробнее узнавать надо, если собираешься в страны Центральной и Южной Америки, Азии и Африки.
Прививки, рекомендованные всем туристам при путешествиях в любых странах мира:
Гепатит А
Брюшной тиф
Дифтерия
Столбняк
Прививки, рекомендованные всем туристам при путешествиях в любых странах мира дольше 6 месяцев:
Гепатит B
Прививки, рекомендованные при путешествиях в странах Центральной и Южной Америки, Азии и Африки
Бешенство
Желтая лихорадка
Рекомендована прививка от японского энцефалита при путешествиях по странам:
Бангладеш, Мьянма, Бутан, Бруней, Вьетнам, Индия, Индонезия, Бали, Иран, Ирак, Камбоджа, Китай, Кувейт, Малайзия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Северная Корея, Южная Корея, Филиппины, Шри-Ланка, Тайвань, Тайланд, Япония.
Рекомендована прививка от менингококковой инфекции при путешествиях по странам:
Бангладеш, Мьянма, Бутан, Индия, Монголия, Непал, Узбекистан, страны Африки.
Обязательна прививка от желтой лихорадки при путешествии по странам:
Гвиана, Ангола, Бенин, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гана, Демократическая Республика Конго, Камерун, Конго, Либерия, Мали, Маврикий, о. Майот, Нигер, острова Принсипи, Реюнион и Сан-Томе, Руанда, Сьерра-Леоне, Того, Центральноафриканская Республика. Прививку нужно сделать не меньше, чем за 10 дней до выезда. Иммунитет сохраняется 10 лет.
Рекомендована прививка от клещевого энцефалита при путешествии по странам:
Россия (леса Урала, Дальнего Востока, Карелии, Повольжья), Беларусь (Беловежская пуща, Березинский заповедник). Прививка делается в 2 этапа с интервалом в месяц, вторая прививка за месяц до поездки.
Прививки перед поездкой за границу: видео
Лекарства в дорогу за границу
Сделав все необходимые прививки стоит не забывать, что немало важным является наличие лекарств в своем чемодане. Ибо во многих странах в аптеках простое обезболивающее продают только по рецепту врача.
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Что же взять в аптечку за границу? Этот вопрос каждый раз застает врасплох при сборе чемоданов. Предлагаем оптимальный состав дорожной аптечки, который можно дополнять в зависимости от условий отдыха. Такой список лекарств в отпуск не раз проявил свою эффективность во время поездок за границу.
Туристическая аптечка: список лекарств в дорогу
Доказано на личном опыте: минимальный набор медикаментов в дорогу стоит взять даже самому здоровому человеку. Сколько отпусков испортила банальная головная или зубная боль, которая настигла в самый неподходящий момент? Лучше обезопасить себя от таких «сюрпризов» и взять необходимые препараты из дома. Ведь аптечка путешественника может спасти не только отпуск, но и чью-то жизнь.
Какие таблетки брать в отпуск — ответ на этот вопрос зависит от многих факторов: возраста и состояния здоровья путешественников, пункта назначения, сезона, особенностей отдыха. И только вам решать, сколько места в чемодане выделять под аптечку для поездки за границу.
Предлагаем начать с базового списка лекарств в путешествие, которые не займут много места в багаже, но помогут при наиболее распространенных проблемах со здоровьем в поездке.
Обезболивающие и жаропонижающие
- Нимесулид (Nimesulide) – противовоспалительное средство при острой боли
- Дротаверин (Drotaverine) – обезболивающее при мышечных спазмах, известное тебе как но-шпа
- Ибупрофен (Ibuprofen) – обезболивающее и жаропонижающее
Противоаллергические
- Лоратадин (Loratadine) – при аллергических реакциях
- Антисептик, бинт и пластырь
- Хлоргексидин (Chlorhexidine) – если нужно обработать ссадину
- Антисептический гель для быстрой обработки рук
- Эластический бинт и мазь от растяжений – если твой отдых обещает быть активным и есть вероятность подвернуть ногу или растянуть связки
Желудочно-кишечные средства
Активированный уголь (Carbo activatus) – сорбент при отравлении
Лоперамид (Loperamide) – при диарее
Дополнительно
- Метоклопрамид (Metoclopramide) – средство от укачивания
- Декспантенол (Dexpanthenol) – мазь от солнечных ожогов
- Любые «леденцы» от боли в горле (выбирай те, в составе которых есть антисептик) и капли от насморка – простуда почему-то легко цепляется на отдыхе
- Репеллент от насекомых (комаров и клещей), если собираешься гулять на природе. Если ты точно знаешь, что в регионе, где ты будешь путешествовать, распространен клещевой энцефалит (Сибирь, Урал, Дальний Восток) – не поленись заранее сделать прививку. Не хочется тебя пугать, но это смертельно опасное заболевание. Если тебя укусил клещ вне этих регионов, расслабляться тоже рано: нужно пройти курс антибиотикопрофилактики лайм-боррелиоза (спрашивай у своего врача).
Аптечка туриста: видео
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