Поездка за границу: необходимые прививки и аптечка туриста

Перед поездкой за границу в первую очередь нужно позаботиться о своем здоровье. Рассказываем, какие базовые прививки необходимо сделать перед путешествием и без каких лекарств не обойдется ни один отпуск или командировка.

Собираясь в новую страну нужно в первую очередь позаботиться о своем здоровье. В путешествиях по всему миру ты можешь встретить не только удивительных попутчиков и увлекательные истории, но и клещевой энцефалит, и желтую лихорадку, и многое другое малоприятное заболевание. Готовиться к таким встречам надо заранее. Рассказываем, в каких странах какие прививки нужны.

Читайте такжеКак побороть страх полета на самолете: советы психолога

Прививки при выезде за границу

Важно помнить в первую очередь: в среднем прививки нужно делать как минимум за 10 дней до поездки (за это время успеет сформироваться иммунитет), но в некоторых случаях прививка включает в себя два этапа – тогда нужно начинать готовиться за два-три месяца. Если ты собираешься сделать несколько прививок, также планируй это заранее – между разными прививками тоже должен быть промежуток в месяц.

Обязательной из приведенного списка прививок является прививка от желтой лихорадки – при пересечении границы могут потребовать справку о ее проведении.

От каких заболеваний прививаемся:

Гепатит А – вирусная инфекция, передается через воду и еду, поражает желудочно-кишечный тракт.

Гепатит B – вирусная инфекция, передается через кровь и биологические жидкости (половые контакты, медицинские процедуры), поражает печень.

Брюшной тиф – бактериальная инфекция, передается через воду и еду, поражает желудочно-кишечный тракт и внутренние органы.

Дифтерия – бактериальная инфекция, передается воздушно-капельным путем, поражает ротоглотку, гортань, бронхи; может вызывать отек и тяжелую интоксикацию.

Столбняк – бактериальная инфекция, передается контактным путем (загрязненные ссадины и раны), поражает нервную систему, вызывает тяжелые судороги.

Бешенство – вирусная инфекция, передается через укусы зараженных животных, поражает нервную систему, вызывая энцефалит.

Желтая лихорадка – вирусная инфекция, передается через укусы комаров, вызывает сильную интоксикацию и поражение печени и почек.

Клещевой энцефалит – вирусная инфекция, передается через укусы клещей, вызывает сильную интоксикацию, поражает головной и спинной мозг.

Японский энцефалит – вирусная инфекция, передается через укусы комаров, поражает головной мозг и мозговые оболочки.

Менингококковая инфекция – бактериальная инфекция, передается воздушно-капельным путем, вызывает сильную интоксикацию и воспаление оболочек головного мозга.

Малярия – инфекционное заболевание, передается через укусы комаров, поражает печень и селезенку, вызывает сильную интоксикацию. Прививки от малярии нет, но есть препараты, которые нужно принимать, чтобы не заболеть. Дозировка и длительность такой профилактики зависят от конкретной страны – подробнее узнавать надо, если собираешься в страны Центральной и Южной Америки, Азии и Африки.

Прививки, рекомендованные всем туристам при путешествиях в любых странах мира:

Гепатит А

Брюшной тиф

Дифтерия

Столбняк

Прививки, рекомендованные всем туристам при путешествиях в любых странах мира дольше 6 месяцев:

Гепатит B

Прививки, рекомендованные при путешествиях в странах Центральной и Южной Америки, Азии и Африки

Бешенство

Желтая лихорадка

Рекомендована прививка от японского энцефалита при путешествиях по странам:

Бангладеш, Мьянма, Бутан, Бруней, Вьетнам, Индия, Индонезия, Бали, Иран, Ирак, Камбоджа, Китай, Кувейт, Малайзия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Северная Корея, Южная Корея, Филиппины, Шри-Ланка, Тайвань, Тайланд, Япония.

Рекомендована прививка от менингококковой инфекции при путешествиях по странам:

Бангладеш, Мьянма, Бутан, Индия, Монголия, Непал, Узбекистан, страны Африки.

Обязательна прививка от желтой лихорадки при путешествии по странам:

Гвиана, Ангола, Бенин, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гана, Демократическая Республика Конго, Камерун, Конго, Либерия, Мали, Маврикий, о. Майот, Нигер, острова Принсипи, Реюнион и Сан-Томе, Руанда, Сьерра-Леоне, Того, Центральноафриканская Республика. Прививку нужно сделать не меньше, чем за 10 дней до выезда. Иммунитет сохраняется 10 лет.

Рекомендована прививка от клещевого энцефалита при путешествии по странам:

Россия (леса Урала, Дальнего Востока, Карелии, Повольжья), Беларусь (Беловежская пуща, Березинский заповедник). Прививка делается в 2 этапа с интервалом в месяц, вторая прививка за месяц до поездки.

Прививки перед поездкой за границу: видео

Лекарства в дорогу за границу

Сделав все необходимые прививки стоит не забывать, что немало важным является наличие лекарств в своем чемодане. Ибо во многих странах в аптеках простое обезболивающее продают только по рецепту врача.

Читайте такжеПриключения налегке: 6 советов для бюджетного и комфортного путешествия

Что же взять в аптечку за границу? Этот вопрос каждый раз застает врасплох при сборе чемоданов. Предлагаем оптимальный состав дорожной аптечки, который можно дополнять в зависимости от условий отдыха. Такой список лекарств в отпуск не раз проявил свою эффективность во время поездок за границу.

Туристическая аптечка: список лекарств в дорогу

Доказано на личном опыте: минимальный набор медикаментов в дорогу стоит взять даже самому здоровому человеку. Сколько отпусков испортила банальная головная или зубная боль, которая настигла в самый неподходящий момент? Лучше обезопасить себя от таких «сюрпризов» и взять необходимые препараты из дома. Ведь аптечка путешественника может спасти не только отпуск, но и чью-то жизнь.

Какие таблетки брать в отпуск — ответ на этот вопрос зависит от многих факторов: возраста и состояния здоровья путешественников, пункта назначения, сезона, особенностей отдыха. И только вам решать, сколько места в чемодане выделять под аптечку для поездки за границу.

Предлагаем начать с базового списка лекарств в путешествие, которые не займут много места в багаже, но помогут при наиболее распространенных проблемах со здоровьем в поездке.

Обезболивающие и жаропонижающие

Нимесулид (Nimesulide) – противовоспалительное средство при острой боли

Дротаверин (Drotaverine) – обезболивающее при мышечных спазмах, известное тебе как но-шпа

Ибупрофен (Ibuprofen) – обезболивающее и жаропонижающее

Противоаллергические

Лоратадин (Loratadine) – при аллергических реакциях

Антисептик, бинт и пластырь

Хлоргексидин (Chlorhexidine) – если нужно обработать ссадину

Антисептический гель для быстрой обработки рук

Эластический бинт и мазь от растяжений – если твой отдых обещает быть активным и есть вероятность подвернуть ногу или растянуть связки

Желудочно-кишечные средства

Активированный уголь (Carbo activatus) – сорбент при отравлении

Лоперамид (Loperamide) – при диарее

Дополнительно

Метоклопрамид (Metoclopramide) – средство от укачивания

Декспантенол (Dexpanthenol) – мазь от солнечных ожогов

Любые «леденцы» от боли в горле (выбирай те, в составе которых есть антисептик) и капли от насморка – простуда почему-то легко цепляется на отдыхе

Репеллент от насекомых (комаров и клещей), если собираешься гулять на природе. Если ты точно знаешь, что в регионе, где ты будешь путешествовать, распространен клещевой энцефалит (Сибирь, Урал, Дальний Восток) – не поленись заранее сделать прививку. Не хочется тебя пугать, но это смертельно опасное заболевание. Если тебя укусил клещ вне этих регионов, расслабляться тоже рано: нужно пройти курс антибиотикопрофилактики лайм-боррелиоза (спрашивай у своего врача).

Аптечка туриста: видео

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.