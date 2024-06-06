Apple впервые назвала срок поддержки iPhone – не так долго, как у Samsung и Google

Apple известна длительным периодом поддержки ПО для своих iPhone, однако компания никогда официально не обещала конкретное количество лет. Совсем иначе обстоит дело в экосистеме Android, где каждый производитель называет конкретные цифры. И вот теперь купертиновцев по сути вынудили разгласить точный срок обещанной поддержки для своих смартфонов, пишет GSMArena.
Apple по требованию властей Великобритании опубликовала официальный отчет, в котором подтвердила, что планирует обновлять iPhone 15 Pro Max в течение "как минимум пяти лет" с момента релиза. Получается, что телефон будет обновляться как минимум до 22 сентября 2028 года.
Таким образом, предложение Apple уступает обязательствам Samsung и Google: ранее обе компании заявили о семи годах поддержки своих смартфонов. В течение этого периода производители обязались выпускать как свежие версии Android, так и патчи безопасности.
Справедливости ради, ничто не мешает Apple выйти за обозначенные рамки, как это иногда происходило раньше. Например, iPhone XR (2018) получил обновление до iOS 17, которое вышло в 2023 году. А в марте этого года Apple выпустила обновление безопасности для моделей iPhone 6s, выпущенных в сентябре 2015 года, то есть девять лет назад.
Специалисты отмечают, что если раньше производители смартфонов делали ставку на количество мегапикселей в камерах и у кого мощнее процессор, то теперь в приоритете длительный период программной поддержки. И если Apple хочет вновь стать лидером, ей придется увеличить сроки поддержки iPhone минимум до 7 лет.
Уже подтверждено, что презентация новых Айфонов состоится в сентябре, а на следующей неделе Apple представит iOS 18, в которой основное внимание будет уделено функциями на базе ИИ. Правда, работать они будут не на всех iPhone.