Apple впервые назвала срок поддержки iPhone – не так долго, как у Samsung и Google

Яблочная компания больше не лидер по части обновлений ПО.

Apple известна длительным периодом поддержки ПО для своих iPhone, однако компания никогда официально не обещала конкретное количество лет. Совсем иначе обстоит дело в экосистеме Android, где каждый производитель называет конкретные цифры. И вот теперь купертиновцев по сути вынудили разгласить точный срок обещанной поддержки для своих смартфонов, пишет GSMArena.

Apple по требованию властей Великобритании опубликовала официальный отчет, в котором подтвердила, что планирует обновлять iPhone 15 Pro Max в течение "как минимум пяти лет" с момента релиза. Получается, что телефон будет обновляться как минимум до 22 сентября 2028 года.

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Таким образом, предложение Apple уступает обязательствам Samsung и Google: ранее обе компании заявили о семи годах поддержки своих смартфонов. В течение этого периода производители обязались выпускать как свежие версии Android, так и патчи безопасности.

Справедливости ради, ничто не мешает Apple выйти за обозначенные рамки, как это иногда происходило раньше. Например, iPhone XR (2018) получил обновление до iOS 17, которое вышло в 2023 году. А в марте этого года Apple выпустила обновление безопасности для моделей iPhone 6s, выпущенных в сентябре 2015 года, то есть девять лет назад.

Специалисты отмечают, что если раньше производители смартфонов делали ставку на количество мегапикселей в камерах и у кого мощнее процессор, то теперь в приоритете длительный период программной поддержки. И если Apple хочет вновь стать лидером, ей придется увеличить сроки поддержки iPhone минимум до 7 лет.

Уже подтверждено, что презентация новых Айфонов состоится в сентябре, а на следующей неделе Apple представит iOS 18, в которой основное внимание будет уделено функциями на базе ИИ. Правда, работать они будут не на всех iPhone.

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