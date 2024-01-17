Старт продаж всех новинок намечен на 31 января.

Бренд Samsung провел первую в этом году большую презентацию Unpacked, на которой представил флагманскую серию Galaxy S24. Как и в предшественниках, в нее входят три модели: S24, S24+ и S24 Ultra.

Главная ставка в новом поколении была сделана на ИИ-фишки. Galaxy AI – так называется комплексная система мобильного искусственного интеллекта. Также Samsung пообещала выпускать обновления операционной системы Android для новинок в течение рекордных семи лет.

Galaxy S24 и S24+

Отличий между ними не так много. У Galaxy S24 панель диагональю 6.2 дюйма, до 8+256 ГБ памяти и аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 25 Вт, а в Galaxy S24+ установили 6,7-дюймовый экран, до 12+512 ГБ памяти и батарею на 4900 мАч с зарядкой 45 Вт.

Оба аппарата получили Dynamic AMOLED-матрицу с кадровой частотой 120 Гц, которая прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass Victus 2. Набор камер одинаковый: 12 Мп для селфи, основная на 50 Мп, 12-Мп сверхширик и 10-мегапиксельный телеобъектив с возможностью трехкратного оптического увеличения.

Внутри новинок есть некоторые существенные изменения. Главное новшество – топовый процессор Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, который позволяет задействовать продвинутые ИИ-функции. Но в Европе смартфоны будут продаваться с фирменным Exynos 2400.

Galaxy S24 Ultra

Среди отличительных особенностей топовой модели в этом году не только стилус и камера на 200 Мп, но и новый телеобъектив на 50 Мп – в смартфонах компании такого еще не было. Да и по остальным параметрам Galaxy S24 Ultra превосходит младших собратьев.

У него 6.8-дюймовый экран с разрешением 3120×1440 пикселей и стеклом уже Corning Gorilla Glass Victus Armor, до 12 ГБайт + 1 ТБ памяти в топе и батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. Телефону достался разогнанный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Фотографирует эта модель лучше "базовых" за счет четырех модулей: основного на 200 МП, сверхширокоугольного на 12 МП и двух телеобъективов по 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 50 МП (5-кратный оптический зум). Также имеется датчик глубины Laser AF.

В плане дизайна новинка мало отличается от предшественника. Но торцевая рамка теперь выполнена не из усиленного алюминия, а титана. Судя по всему, использование титана в дизайне смартфонов теперь будет новым трендом.

Samsung Galaxy S24 – цена и дата выхода

Старт продаж всех новинок намечен на 31 января, цены такие

Galaxy S24 от 899 евро (~37 000 грн)

Galaxy S24+ от 1149 евро (~47 200 грн)

Galaxy S24 Ultra от 1449 евро (~60 000 грн).

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