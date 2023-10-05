Это сейчас рекордный показатель на рынке. К примеру, Samsung обновляет свои актуальные флагманы в течение пяти лет.

Google представила новую линейку флагманских смартфонов Pixel 8 и 8 Pro. Обе модели получили немало интересных нововведений, в том числе киллер-фичу всех моделей iPhone.

Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут получать обновления в течение семи лет с момента релиза (предыдущие поколения ограничивались пятью), то есть смартфоны будут актуальными до 2030 года. В настоящий момент семь лет на рынке Android-смартфонов не предлагает ни один из производителей.

К примеру, компании Samsung и OPPO обновляют свои актуальные флагманы в течение пяти лет: четыре года обновлений ОС и пять лет патчей безопасности. В свою очередь Apple обновляет Айфоны на протяжении 5 лет, а некоторые модели получают новые iOS даже 6 или 7 лет.

Основные характеристики Pixel 8 и 8 Pro:

Pixel 8 : 6,2-дюймовый OLED-дисплей, 2000 нит, HDR, 60-120 Гц, Gorilla Glass Victus, процессор Tensor G3 + Titan M2, 8 ГБайт оперативной памяти, двойная камера (50+12 Мп), батарея 4575 мАч, быстрая заряда (50% за 30 минут);

: 6,2-дюймовый OLED-дисплей, 2000 нит, HDR, 60-120 Гц, Gorilla Glass Victus, процессор Tensor G3 + Titan M2, 8 ГБайт оперативной памяти, двойная камера (50+12 Мп), батарея 4575 мАч, быстрая заряда (50% за 30 минут); Pixel 8 Pro : LTPO OLED-дисплей 6,7", 2400 нит, HDR? 1-120 Гц, Gorilla Glass Victus 2, процессор Tensor G3 + Titan M2, 12 ГБайт оперативной памяти, тройная камера (50+48+48 Мп), батарея 5050 мАч, быстрая зарядка, встроенный датчик-термометр для измерения температуры тела и окружающих предметов.

Продажи Pixel 8 стартуют уже 12 октября по цене от 699 долларов (около 25 600 грн), а Pixel 8 Pro стоит от 999 долларов (~36 600 грн). Предзаказы уже доступны.

Также до конца 2023 года ожидается выпуск линейки Xiaomi 14. Как ожидается, рамка нового флагмана составит всего 1 мм – это будет рекорд среди всех смартфонов на рынке. По начинке тоже ожидаются улучшения, как минимум, новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3.

Ранее УНИАН рассказывал о самом мощном на сегодня Android-смартфоне. Он вышел в конце лета и по производительности обходит самый топовый Айфон, при этом стоит почти в три раза дешевле.

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