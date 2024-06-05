Для работы самых продвинутых ИИ-функций, по слухам, нужен будет iPhone 15 Pro минимум.

Уже в этот понедельник, 10 июня, Apple представит iOS 18, в которой основное внимание будет уделено функциями на базе ИИ, включая прокачанную Siri.

Ожидается, что новая версия ОС будет совместима с теми же моделями iPhone, которые получили iOS 17. Однако для полноценной работы ИИ понадобится iPhone 15 Pro минимум. Таким образом, без самых интересных нововведений останутся почти все модели.

Сайт Macrumors составил предварительный список iPhone, которые обновятся до iOS 18, но не будут поддерживать новые ИИ-функции:

Видео дня

іPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 2020

iPhone SE 2022

Это может быть связано с тем, что модели iPhone 15 Pro имеют процессор A17 Pro, который обладает более высокой производительностью и мощным 16-ядерным нейрочипом. Также iPhone 15 Pro оснащен 8 ГБайт ОЗУ, тогда как остальные обладают только 6 ГБ или меньше.

Как заявляет источник, "Apple делает ставку на то, что новые функции ИИ для iPhone будут стимулировать пользователей обновлять свои устройства".

iPadOS 18 и macOS 15 оже получат множество ИИ-фишек. Но для их работы потребуются устройства как минимум с процессором M1, поэтому они обойдут стороной iPad старше 5-го поколения и все Mac с Intel.

Полноценный выход iOS 18 ожидается в сентябре этого года, после презентации серии iPhone 16. По данным источников, iOS 18 станет крупнейшим обновлением ПО в истории iPhone.

Помимо ИИ-функионала, одним из главных нововведений iOS 18 станет гибкая настройка рабочего стола. Пользователям разрешат настраивать рабочий стол как им угодно, прямо как на Android. Например, можно будет свободно менять расположение значков.

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