Samsung лишает обновлений популярные смартфоны в 2026 году: среди них может быть ваш

Вместе с флагманами производитель перестанет поддерживать и более дешевые смартфоны.

Компания Samsung начала массово прекращать поддержку ряда популярных смартфонов, и в 2026 году этот процесс затронет сразу несколько линеек – от флагманов до бюджетных моделей. Об этом пишет BGR.

Согласно актуальной дорожной карте обновлений, Samsung постепенно убирает старые устройства из списка поддерживаемых. После этого они продолжать работать, как обычно, но перестанут получать все обновления программного обеспечения, включая обновления ОС Android и критически важные патчи безопасности. Ниже приведен полный список устройств.

Серия Galaxy S21 (S21, S21+, S21 Ultra)

Серия Galaxy S21 официально завершила поддержку в начале 2026 года. Эти устройства изначально поставлялись с Android 11 и получили весь обещанный цикл обновлений, вплоть до Android 15 с оболочкой One UI 7.

Последние патчи безопасности вышли в январе 2026, после чего серия была полностью удалена из списка поддерживаемых устройств.

Серия Galaxy A/F/M (A03, A22, A52, F22, F42, M32, M42)

Значительное число моделей среднего сегмента также оказалось за бортом поддержки. В первую очередь это касается популярных устройств семейства Galaxy A, Galaxy F и Galaxy M, выпущенных в 2021 году.

Такие смартфоны, как Galaxy A03, A22, A52, а также F22, F42, M32 и M42, больше не получают обновлений. Большинство из них остановились на Android 13, хотя отдельные модели, вроде Galaxy A52, успели получить Android 14.

В отличие от флагманов, эти устройства изначально имели более короткий цикл поддержки, поэтому их "срок службы" закончился быстрее.

Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3

Складные смартфоны Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3 пока еще остаются в списке поддерживаемых, однако находятся на финальной стадии. Они уже переведены на квартальные обновления, а полное прекращение поддержки ожидается до конца 2026 года.

Как и в случае с другими устройствами этого поколения, они получили Android 15 в качестве последнего крупного обновления.

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE остается исключением внутри линейки S21 благодаря более позднему запуску в 2022 году. Именно поэтому срок его поддержки сдвинут, и он будет получать обновления дольше – примерно до ноября 2026 года.

По состоянию на начало 2026 года смартфон уже переведен на квартальные обновления и получил Android 15 как последнее крупное обновление.

Galaxy A13, A23, & M13

Galaxy A13, A23 и M13, которые стали ядром бюджетной линейки Samsung 2022 года, сейчас находятся на последнем этапе своего жизненного цикла.

Galaxy A13 и Galaxy A23 уже получили Android 14 с One UI 6.1 и продолжают получать квартальные обновления безопасности, приближаясь к завершению поддержки. Galaxy M13, изначально вышедший с Android 12, также обновился до Android 14 (One UI 6), который стал для него финальной версией системы.

Ожидается, что все три модели будут окончательно исключены из списка поддерживаемых устройств во второй половине 2026-го, при этом частота обновлений будет постепенно снижаться перед полным прекращением поддержки.

Ранее пользователей Samsung Galaxy призвали срочно обновить прошивку смартфонов. Новое обновление устраняет 65 уязвимостей и направлено на повышение общей безопасности устройств.

А уже в апреле-мае выйдет крупное контентное обновление One UI 8.5. Среди ключевых улучшений – расширенная настройка панели быстрых параметров, обновленные иконки с легким 3D-эффектом, более умный экран блокировки, частичная запись экрана и новые функции безопасности.

