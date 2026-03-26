Одна из лучших функций вашего Samsung отключена по умолчанию, и это плохо

Пользователи смартфонов Samsung могут упускать одну из самых полезных функций для здоровья глаз – она отключена по умолчанию, хотя способна заметно снизить нагрузку при длительном использовании устройства, пишет BGR.

Речь идет о режиме Eye Comfort Shield или "Комфорт для глаз", который автоматически регулирует цветовую температуру дисплея, снижая уровень синего света в зависимости от времени суток и внешнего освещения.

Современные пользователи проводят много времени перед экраном, что может вызывать усталость глаз, сухость, ухудшение зрения и даже головные боли. Eye Comfort Shield же помогает снизить эти эффекты за счет фильтрации синего света и смягчения изображения.

После активации экран становится немного теплее (с желтоватым оттенком), что делает просмотр более комфортным, особенно в вечернее время. Кроме того, такая настройка может положительно влиять на качество сна, если вы пользуетесь телефоном перед сном.

Как включить Комфорт для глаз на Samsung

Функция доступна на смартфонах Samsung с оболочкой One UI 3.1 и новее. Включить ее можно несколькими способами

через шторку быстрых настроек (иконка Eye Comfort Shield);

через меню Настройки → Дисплей → Комфорт для глаз.

Также на новых моделях можно активировать режим с помощью голосового ассистента Bixby.

По умолчанию функция работает в адаптивном режиме – она автоматически подстраивает цвет экрана в зависимости от времени суток и освещения.

При желании можно включить ручной режим и настроить расписание (например, от заката до рассвета), уровень "теплоты" экрана, а также интенсивность фильтра.

Eye Comfort Shield – одна из самых недооцененных функций Samsung Galaxy, которая может значительно повысить комфорт при использовании смартфона. Учитывая, что она отключена по умолчанию, многие пользователи просто не знают о ее существовании – и зря.

