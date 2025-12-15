Например, для комфортного гейминга в 1080р компания советует связку Ryzen 5 5600 и GTX 1660 Super.

Microsoft поделилась собственными рекомендациями по оптимизации игровых ПК на Windows 11. Компания перечислила три конфигурации разного уровня – от бюджетного до флагманского для запуска современных ААА-хитов в 4K и высокими настройками графики.

На это обратило внимание издание Neowin.

Начальный уровень (1080p, средние настройки).

Процессор: современный четырех- или шестиядерный процессор, такой как AMD Ryzen 5 5600 или Intel Core i5-12400

Видеокарта: NVIDIA GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 6600

Средний класс (1440p, высокие настройки).

Процессор: минимум шесть ядер, например AMD Ryzen 5 7600 или Intel Core i5-13600K.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / RTX 4060 Ti либо AMD Radeon RX 6700 XT.

High-End геймминг в 4К:

Процессор: 8-ядерный или лучше уровня AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i7-13700K.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 либо AMD Radeon RX 7900 XTX.

Компания рекомендует минимум 16 ГБ оперативной памяти, а для топовых систем – 32 ГБ. Microsoft также подчеркивает важность игрового режима Windows 11, который уменьшает фоновую активность, выделяя больше мощности CPU и GPU в игру.

Отдельно Microsoft отмечает, что нет смысла тратить слишком много бюджета на видеокарту или процессор, способные выдать 240 fps в игре, если монитор поддерживает только 144 Гц, так как лишние кадры все равно будут потрачены. А еще компания считает важной правильную укладку кабелей внутри корпуса для улучшения воздушного потока для охлаждения.

Согласно свежему опросу Steam, более 52% ПК-геймеров по-прежнему используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. Тогда как самой популярной видеокартой является мобильная GeForce RTX 4060.

А Nvidia ранее в этом месяце прекратила поддержку видеокарт GTX 1000 и 900. Актуальный драйвер GeForce поддерживает либо модели линейки GeForce RTX, либо семейство GeForce GTX 16.