Как взбодриться надолго: названы 7 перекусов, которые работают лучше кофе

Кофе бодрит, но приводит к быстрому упадку сил.

Казалось бы, чашка кофе - самый эффективный и простой способ взбодриться после обеда. Однако, как утверждают эксперты, это может привести к быстрому упадку сил. Вместо этого они советуют 7 перекусов, которые обеспечат питательные вещества и энергию на длительное время. Об этом пишет Verywellhealth в материале, содержание которого проверила и подтвердила диетолог Элизабет Барнс.

1. Банан с ореховой пастой или маслом

В среднем банане – 113 калорий, в столовой ложке подсолнечного масла – 98 калорий.

Натуральный сахар из банана быстро даст вашему мозгу энергию. Также, согласно результатам исследования 2021 года, опубликованного в Plos One, эти фрукты прекрасно подходят для восстановления сил после физической активности, поскольку обеспечивают организм такими электролитами, как калий и магний.

Если вы добавите к банану порцию ореховой пасты - получите полезные жиры и растительный белок, что предотвратит резкое повышение уровня сахара в крови.

Подсолнечное масло полезно тем, что содержит селен и медь, которые нужны организму для выработки и поддержания здоровья клеток.

2. Тост из цельнозернового хлеба с авокадо

В кусочке цельнозернового хлеба (24 г) – 69 калорий, в 50 г авокадо – 80 калорий.

Цельнозерновой хлеб обеспечит мозг сложными углеводами, необходимыми для выполнения задач, связанных с мышлением, а также витамином B6 и фолатом, которые необходимы, чтобы ферменты эффективно выполняли свою работу.

В статье отмечается, что сочетание клетчатки из хлеба и полезных мононенасыщенных жиров из авокадо поможет надолго почувствовать сытость. К тому же оба компонента этой закуски обеспечат организм витаминами и минералами, которые он использует для выработки энергии.

3. Ягоды годжи и греческий йогурт

В 28 г ягод годжи - 97 калорий, в 156 г обезжиренного греческого йогурта - 92 калории.

Ягоды годжи повышают энергию, обогащают организм антиоксидантами. А греческий йогурт - отличный перекус, позволяющий получить дополнительный белок и много других питательных веществ, в частности кальций и витамин B12. Последние помогают поддерживать работу нейронов и мышц в оптимальном состоянии.

Кроме того, пробиотики в йогурте могут поддерживать работу кишечника.

4. Яйцо с домашними чипсами из капусты кейл

Большое яйцо, сваренное вкрутую, содержит 77 калорий, 1 стакан кале - 51 калорию.

Яйца являются отличным источником белка и других незаменимых аминокислот. Из него мозг также получает холин, а также витамины D и B12, которые помогают вам оставаться сосредоточенными и избегать усталости.

Домашние чипсы из капусты кейл - отличный способ получить железо и витамин К, которые помогут клеткам вырабатывать энергию и поддерживать функцию мышц. Кроме того, кейл также содержит витамин С, который укрепляет иммунную систему.

5. Хумус с овощными ломтиками или мультизерновыми крекерами

Домашний хумус содержит 25 калорий на столовую ложку, порция моркови - 30 калорий, 4 мультизерновых крекера - 67 калорий.

Нут содержит клетчатку, полезные жиры и белок. Морковь богата витамином А, красный болгарский перец - витамином С.

Перекус можно дополнить хрустящим многозерновым крекером, чтобы получить немного сложных углеводов.

6. Овсянка с семенами чиа

В четверти стакана сухой овсянки - 150 калорий, в столовой ложке семян чиа - 69 калорий.

Овес и семена чиа являются источниками растворимой клетчатки, которая, как свидетельствует исследование 2021 года, опубликованное в National Library of Medicine, предотвращает резкое повышение уровня сахара в крови. Из овса вы также получите бета-глюкан, который может предотвратить резкие скачки сахара в крови.

7. Смесь орехов, сухофруктов и темного шоколада

В 13 г темного шоколада – 60 калорий, в 28 г миндаля – 164 калории, в таком же количестве грецких орехов и семян подсолнечника – соответственно 185 и 175 калорий. В 40 г сушеной черники – 127 калорий.

Темный шоколад (70-85% какао) содержит магний, необходимый для выработки энергии в клетках. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, из него вы также получите флавонолы для поддержания кровотока и здоровья мозга, а также полифенолы, которые могут помочь снизить стресс в напряженный день.

Между тем миндаль поддержит метаболизм, грецкие орехи улучшат здоровье мозга, семена подсолнечника повлияют на снижение воспаления, а сушеная черника поможет получить дополнительные антоцианы, которые защитят клетки от повреждения свободными радикалами.

Почему еда - лучший источник энергии, чем кофе

Кофеин дает ощущение большей энергии, поскольку стимулирует нервную систему. Чашка кофе блокирует рецепторы, вызывающие сонливость, но на самом деле не способствует отдыху.

Энергия из пищи обеспечивает ваше тело и мозг необходимыми питательными веществами, а также дает вам ключевые витамины, минералы и макронутриенты.

Ранее УНИАН рассказывал, какие 4 добавки не следует употреблять с кофе. По словам диетолога Скотта Китли, этот напиток может изменять кислотность желудка и скорость прохождения пищи через кишечник, что затрудняет способность организма усваивать и использовать добавку, которую вы только что приняли. Поэтому некоторые витамины и минералы лучше усваиваются вместе с пищей. Речь идет о железе, кальции, витаминах D и группы B.

