В Украину идет долгожданное потепление, но есть нюанс

Вместе с потеплением придут и осадки.

В Украину на этой неделе придет долгожданное потепление. Температура начнет повышаться на западе страны 4 февраля, а уже 5 числа по всей старне станет теплее, а в некоторых областях даже ожидается "плюс". Вместе с потеплением в нашу страну зайдут и осадки, которые будут в основном в виде мокрого снега с дождем. В конце недели температура снова начнет снижаться. Об этом сообщает Погода УНИАН.

2 февраля по всей Украине будет очень холодно. Ожидается облачная погода с прояснениями. Днем столбики термометров покажут -12°...-16°, на юге -7°...-10°, а в Крыму и на Закарпатье -2°...-4°.

Аналогичная погода будет во вторник, 3 февраля. Ночью ожидаются морозы до -20°...-26°, а днем -10°...-16°. На юге -7°...-10°. На Закарпатье потеплеет до +1°...+3° и пройдет мокрый снег.

Видео дня

В среду, 4 февраля, температура начнет повышаться. Первыми это ощутят жители западных областей, где днем ожидается небольшой снег и -2°...-9°. На Закарпатье станет еще теплее, до +6°. На остальной территории ожидается -5°...-12°, на севере - до -16°, на юге -2°...-5°. Без осадков, будет облачно с прояснениями.

С середины недели, 5 февраля, уже по всей Украине станет теплее. На западе пройдет мокрый снег, а температура повысится до 0°...+4°. На северо-востоке будет холоднее всего, но и тут столбики термометров покажут на несколько градусов больше, -8°...-12°. На юге будет -2°...+3°, а на остальной территории морозы ослабнут до -2°...-7°. На севере, местами в центре и на юге пройдет небольшой снег и мокрый снег.

Перед выходными, 6 февраля, в Украине станет еще теплее. На западе и юге воздух прогреется до +1°...+5°, на Закарпатье - до +8°. На востоке будет холоднее всего, -2°...-7°. На остальной территории ожидается -1°...-4°. По всей стране будет пасмурно, местами пройдет небольшой снег и мокрый снег.

На выходных температура существенно не изменится, но к концу недели в северной части страны станет холоднее - днем -4°...-7°. Также 7 и 8 февраля в Украине будут осадки в виде снега, мокрого снега, а в южных и центральных областях ожидается замерзающий дождь.

На следующей неделе, с 9 февраля, есть вероятность нового похолодания.

Вас также могут заинтересовать новости: