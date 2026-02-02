Бесспорный лидер: эксперты назвали лучший компактный автомобиль в мире

Ранее Renault 5 E-Tech уже признавали лучшим компактным электромобилем.

Компактные автомобили ценятся за сочетание комфорта, экономичности, практичности и передовых цифровых технологий (если говорить о самых современных моделях авто). Сегодня специалисты Autocar проанализировали рынок и назвали лучший компактный автомобиль 2026 года.

Эксперты отдали первое место новому Renault 5, который сочетает ретро-дизайн с впечатляющей динамикой и премиальным интерьером.

Компания Renault начала производство Renault 5 E-Tech в 2024 году. Внешний вид автомобиля вдохновлен культовой моделью 1972 года, в честь которой он и был назван. На европейском рынке цена новинки стартует ориентировочно от 24 тыс. евро.

Эксперты не впервые обращают внимание на этот автомобиль. Ранее они пришли к выводу, что Renault 5 является лучшим компактным электромобилем, который опережает по сумме характеристик такие модели, как Mini Cooper E и MG 4 EV.

"Сочетание стиля, стоимости, динамики движения и простых в использовании технологий делает пятую модель бесспорным лидером в своем классе", - отмечали специалисты Autocar.

В новом рейтинге представлены и другие модели компактных автомобилей, которые, по мнению специалистов, заслуживают внимания. Это преимущественно доступные бюджетные модели авто.

ТОП-10 лучших компактных автомобилей:

1. Renault 5

2. Fiat Grande Panda

3. Renault Clio

4. Skoda Fabia

5. Volkswagen Polo

6. Ford Puma

7. Mini Cooper E

8. Toyota Yaris

9. Suzuki Swift

10. Citroën ë-C3

