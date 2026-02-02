Бесспорный лидер: эксперты назвали лучший компактный автомобиль в мире

Компактные автомобили ценятся за сочетание комфорта, экономичности, практичности и передовых цифровых технологий (если говорить о самых современных моделях авто). Сегодня специалисты Autocar проанализировали рынок и назвали лучший компактный автомобиль 2026 года.
Эксперты отдали первое место новому Renault 5, который сочетает ретро-дизайн с впечатляющей динамикой и премиальным интерьером.
Компания Renault начала производство Renault 5 E-Tech в 2024 году. Внешний вид автомобиля вдохновлен культовой моделью 1972 года, в честь которой он и был назван. На европейском рынке цена новинки стартует ориентировочно от 24 тыс. евро.
Эксперты не впервые обращают внимание на этот автомобиль. Ранее они пришли к выводу, что Renault 5 является лучшим компактным электромобилем, который опережает по сумме характеристик такие модели, как Mini Cooper E и MG 4 EV.
"Сочетание стиля, стоимости, динамики движения и простых в использовании технологий делает пятую модель бесспорным лидером в своем классе", - отмечали специалисты Autocar.
В новом рейтинге представлены и другие модели компактных автомобилей, которые, по мнению специалистов, заслуживают внимания. Это преимущественно доступные бюджетные модели авто.
ТОП-10 лучших компактных автомобилей:
- 1. Renault 5
- 2. Fiat Grande Panda
- 3. Renault Clio
- 4. Skoda Fabia
- 5. Volkswagen Polo
- 6. Ford Puma
- 7. Mini Cooper E
- 8. Toyota Yaris
- 9. Suzuki Swift
- 10. Citroën ë-C3
