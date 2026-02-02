В ISW объяснили, как РФ стремится склонить Трампа к вредным для Украины уступкам

Передача Москве территорий Донецкой области может стать большой ошибкой Украины, считают аналитики.

Россия пытается добиться от Украины уступок на переговорах, которые в конечном итоге будут стратегически вредными для Украины. Об этом пишет в своем отчете американский Институт изучения войны (ISW).

В отношении заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова аналитики отметили, что Кремль намерен использовать перспективы экономических соглашений или переговоров о стратегических вооружениях, чтобы побудить президента США Дональда Трампа уступить требованиям РФ в отношении Украины. В частности, РФ хочет добиться, чтобы Вашингтон не привлекал Европу к мирному процессу.

Также аналитики считают, что Москва и в дальнейшем пытается показать себя перед внешней аудиторией как охотного переговорщика, чтобы получить контроль над всей Донецкой областью дипломатическими средствами.

Видео дня

В ISW напомнили, что первый мирный план, состоявший из 28 пунктов, предусматривал отказ Украины от всей Донецкой и Луганской областей и замораживание линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. В последующих же его вариациях речь шла о создании демилитаризованной зоны или "свободной экономической зоны" в Донецкой области. Впрочем, в декабре 2025 года Кремль отказался от такого варианта.

На фоне этого Москва пытается создать картину того, что Россия якобы идет на так называемую "уступку", соглашаясь заморозить линию фронта на юге Украины. Чтобы предотвратить дальнейшие американо-украинские переговоры о демилитаризованной или экономической зоне в неоккупированных районах Донецкой области.

"Российские чиновники, вероятно, будут продолжать попытки представить требование об отказе Украины от всей Донецкой области как умеренную позицию и значимую "уступку", чтобы получить уступки, которые в конечном итоге будут стратегически вредными для Украины", – говорится в отчете.

В то же время аналитики настаивают на том, что передача остальной части Донецкой области России была бы стратегической ошибкой Украины. Поскольку РФ вряд ли быстро или легко захватит эту территорию, но тогда будет в более выгодном положении для возобновления атак против Украины в будущем.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новый раунд переговоров Киева и Москвы с участием США состоится 4-5 февраля. По его словам, место встречи, как и в прошлый раз – Абу-Даби.

Между тем Bloomberg пишет, что Кремль не видит больших шансов на прорыв в мирных переговорах и скептически оценивает результативность таких встреч. По данным издания, Путин не готов отказаться от максималистских территориальных требований на востоке Украины,

Вас также могут заинтересовать новости: