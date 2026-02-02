Почти тысяча боевых столкновений: в ВСУ рассказали, где наиболее активен враг на юге Украины

На Ореховское направление противник перебрасывает заключенных и больных гепатитом.

На юге наиболее активно российские оккупанты действуют на Гуляйпольском направлении, где за январь произошло почти 1 тыс. боевых столкновений. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

Он отметил, что ситуация на юге довольно сложная, наиболее активно враг действует на Гуляйпольском направлении, в частности, за прошедшие сутки было более 30 боевых столкновений - противник несколько раз пытался продвигаться на позиции украинских защитников в районе Гуляйполя и в сторону Староукраинки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Железнодорожного. По словам Волошина, в январе на юге почти на 200 увеличилось количество штурмов - их было почти 1300.

"Из них на 62% увеличилось количество, в частности, на Гуляйпольском направлении и именно на Гуляйполе. Оно составляет почти 1 тыс. боевых столкновений за месяц. Почти 50 тыс. боеприпасов прилетело по нашим позициям в январе. То есть ситуация довольно сложная", - отметил военный.

Видео дня

По данным украинской разведки, в январе на комплектование штурмовых подразделений, действующих в основном на Гуляйпольском направлении, противник перебросил около 1300 человек. Они, по словам Волошина, из числа спецконтингента, фактически это заключенные и больные гепатитом С. За прошлый месяц, добавил военный, враг потерял во время штурмов на юге около 10 тыс. человек. Волошин сказал:

"То есть из них, скажем 1300, он сюда перебросил только для пополнения этих потерь только заключенных и больных гепатитом. Кроме того, он сюда перебрасывает и определенное количество подразделений, которые были на других направлениях. В частности, с Херсонского направления он перебросил подразделения воздушно-десантных войск - два полка, которые сейчас будут привлечены для поддержания высокого темпа штурмовых действий на Ореховском направлении".

Война в Украине - ситуация на юге

Напомним, на днях в Силах обороны Юга Украины опровергли "информацию" о том, что армия РФ захватила Тернуватое в Запорожской области. Речь шла о том, что населенный пункт даже не находится на линии боевого столкновения, а противник применил здесь свою "любимую тактику инфильтрации". В частности, российская диверсионная группа, пользуясь сложными погодными условиями, проникла в упомянутый поселок. Однако в результате часть оккупантов погибла, а другая была взята в плен с помощью наземного роботизированного комплекса.

Вас также могут заинтересовать новости: